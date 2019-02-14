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14.02.2019 14:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии изобрели костюм из бамбука, выдерживающий минус 70 градусов

Текст: Наталья Граф

В Якутии выпустили партию морозостойких костюмов из бамбука, выдерживающих экстремально низкие температуры.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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- Особо прочные зимние костюмы представляют современные аналоги традиционных якутских накидок из оленьих шкур, - сообщает ОТР. - Но шкуры заменили инновационными материалами.

Верх костюма сшит из парусной ткани с металлическим напылением, подкладка - из особо прочной материи. А в качестве наполнителя используется южнокорейское бамбуковое волокно. Оно практически невесомо и при этом удерживает тепло в 10 раз лучше, чем другие наполнители. Трехслойный костюм весит всего 500 граммов.

Одежда рассчитана, прежде всего, на водителей снегоходов в районах Крайнего Севера. Однако к производителям уже начали поступать заказы из других стран, например, из Канады.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск РГ-Видео
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