В Якутии изобрели костюм из бамбука, выдерживающий минус 70 градусов

В Якутии выпустили партию морозостойких костюмов из бамбука, выдерживающих экстремально низкие температуры.

- Особо прочные зимние костюмы представляют современные аналоги традиционных якутских накидок из оленьих шкур, - сообщает ОТР. - Но шкуры заменили инновационными материалами.

Верх костюма сшит из парусной ткани с металлическим напылением, подкладка - из особо прочной материи. А в качестве наполнителя используется южнокорейское бамбуковое волокно. Оно практически невесомо и при этом удерживает тепло в 10 раз лучше, чем другие наполнители. Трехслойный костюм весит всего 500 граммов.

Одежда рассчитана, прежде всего, на водителей снегоходов в районах Крайнего Севера. Однако к производителям уже начали поступать заказы из других стран, например, из Канады.