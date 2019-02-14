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14.02.2019 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрывы еще будут

В районе реки Бурея пока не планируют снимать режим чрезвычайной ситуации
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Военные покидают место оползня на реке Бурея, где все последнее время они проводили взрывные работы. Но режим ЧС, введенный в районе 10 января, снимать пока не планируется. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели и ученые не исключают, что ситуация может значительно ухудшиться в марте - апреле, когда начнет таять лед.

Сейчас в районе продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты "Русгидро", Амурского бассейнового водного управления и ученые дальневосточного отделения РАН. Пришло их время, когда надо четко и точно высчитать запасы снега и составить прогнозы на предстоящий паводок. А это непросто.

Пока река и водохранилище действуют в зимнем режиме и угрозы функционирования Бурейской ГЭС нет. Также как нет и угрозы подтоплений трех населенных пунктов, расположенных выше по течению.

Но все дело в том, что пробитая военными брешь узкая и не глубокая. Основной расчет на то, что река сама расширит со временем себе русло и размоет оставшиеся оползневые породы.

Но с какой скоростью будет проходить этот процесс, неясно. Так же как непонятно, сколько еще будет снегопадов в марте.
Корреспондент "РГ" увидел, как военные спасают реку Бурея

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, раньше в этих местах заторных явлений не наблюдалось, но теперь гидрологи беспокоятся. Предварительные прогнозы неутешительны: при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление села Чекунда (204 человека), железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали, проходящих в 113 километрах выше по водохранилищу в районе поселка Новый Ургал Хабаровского края.

Кстати, этот прогноз ученые РАН совместно со спасателями МЧС сделали еще в конце декабря прошлого года, когда в ходе экспедиции были проведены гидрологические, геоморфологические, геологические исследования и геодезические работы. Исследования повергли всех в шок. Из их результатов следовало, что естественным путем изменить русло реки в обход завала невозможно. То есть сама река себе дорогу не пробьет.

Гидрологи подсчитали, что произошло обрушение скального массива, общей массой 34 миллиона кубометров. Проникновение воды через тело обвала и в обход него полностью отсутствовало, а потому частичный естественный размыв завала оценили в сроки не менее 3 лет.

Спасатели не исключают, что придется снова проводить взрывы на реке Бурея. На этот раз надо будет убирать ледяные заторы

При этом спасатели сообщили, что высота образовавшейся после оползня дамбы, по данным топографической съемки, составила 261 метр, а для затопления, скажем, селения Чекунда достаточно подъема уровня воды до 254 метра.

Далее путем нехитрых вычислений определили, что в зону подтопления могут попасть еще два населенных пункта - Усть-Ургал (64 домовладения с населением 163 человека) и Эльга (40 домовладений с населением 152 человека), хотя эти два селения и находятся чуть выше.

К счастью, военные минобороны сработали настолько успешно, что теперь у МЧС есть около месяца, чтобы сделать более точные расчеты и лучше подготовиться к паводку.

Но угроза подтоплений не ликвидирована и все риски, спрогнозированные в декабре, пока сохраняются.

Спасатели не исключают, что придется снова проводить взрывы. На этот раз - льда.

Если до весеннего таяния потоки реки Бурея не размоют грунты для нормального пропуска воды, то затопление селения Чекунда возможно на глубину в 2-4 метра.

Правительством Хабаровского края уже разработаны варианты по расселению граждан в пункты временного размещения на базе средней школы N 11 в Новом Ургале.

Для обеспечения граждан жильем рассмотрено три варианта: приобретение жилья на вторичном рынке за 117 млн рублей, строительство нового жилья на сумму в 366 млн рублей или предоставление жилищных сертификатов и субсидий на приобретение жилья, ориентировочной стоимостью в 212 млн рублей.

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