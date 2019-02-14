Сейчас в районе продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты "Русгидро", Амурского бассейнового водного управления и ученые дальневосточного отделения РАН. Пришло их время, когда надо четко и точно высчитать запасы снега и составить прогнозы на предстоящий паводок. А это непросто.
Пока река и водохранилище действуют в зимнем режиме и угрозы функционирования Бурейской ГЭС нет. Также как нет и угрозы подтоплений трех населенных пунктов, расположенных выше по течению.
Но все дело в том, что пробитая военными брешь узкая и не глубокая. Основной расчет на то, что река сама расширит со временем себе русло и размоет оставшиеся оползневые породы.
Но с какой скоростью будет проходить этот процесс, неясно. Так же как непонятно, сколько еще будет снегопадов в марте.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, раньше в этих местах заторных явлений не наблюдалось, но теперь гидрологи беспокоятся. Предварительные прогнозы неутешительны: при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление села Чекунда (204 человека), железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали, проходящих в 113 километрах выше по водохранилищу в районе поселка Новый Ургал Хабаровского края.
Кстати, этот прогноз ученые РАН совместно со спасателями МЧС сделали еще в конце декабря прошлого года, когда в ходе экспедиции были проведены гидрологические, геоморфологические, геологические исследования и геодезические работы. Исследования повергли всех в шок. Из их результатов следовало, что естественным путем изменить русло реки в обход завала невозможно. То есть сама река себе дорогу не пробьет.
Гидрологи подсчитали, что произошло обрушение скального массива, общей массой 34 миллиона кубометров. Проникновение воды через тело обвала и в обход него полностью отсутствовало, а потому частичный естественный размыв завала оценили в сроки не менее 3 лет.
При этом спасатели сообщили, что высота образовавшейся после оползня дамбы, по данным топографической съемки, составила 261 метр, а для затопления, скажем, селения Чекунда достаточно подъема уровня воды до 254 метра.
Далее путем нехитрых вычислений определили, что в зону подтопления могут попасть еще два населенных пункта - Усть-Ургал (64 домовладения с населением 163 человека) и Эльга (40 домовладений с населением 152 человека), хотя эти два селения и находятся чуть выше.
К счастью, военные минобороны сработали настолько успешно, что теперь у МЧС есть около месяца, чтобы сделать более точные расчеты и лучше подготовиться к паводку.
Но угроза подтоплений не ликвидирована и все риски, спрогнозированные в декабре, пока сохраняются.
Спасатели не исключают, что придется снова проводить взрывы. На этот раз - льда.
Если до весеннего таяния потоки реки Бурея не размоют грунты для нормального пропуска воды, то затопление селения Чекунда возможно на глубину в 2-4 метра.
Правительством Хабаровского края уже разработаны варианты по расселению граждан в пункты временного размещения на базе средней школы N 11 в Новом Ургале.
Для обеспечения граждан жильем рассмотрено три варианта: приобретение жилья на вторичном рынке за 117 млн рублей, строительство нового жилья на сумму в 366 млн рублей или предоставление жилищных сертификатов и субсидий на приобретение жилья, ориентировочной стоимостью в 212 млн рублей.