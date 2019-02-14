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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый поворот

Во Владивостоке меняют систему работы общественного транспорта
Текст: Ольга Журман (Владивосток )
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 32(7790)
В дальневосточной столице занялись приведением в порядок общественного транспорта. Теперь собственникам пассажирских автобусов придется работать по новым правилам. Тот, кто с изменениями не согласится, должен быть готов уйти с рынка.
Сегодня на дорогах перегруженного машинами Владивостока катастрофически много автобусов. Фото: Ольга Журман/РГ Сегодня на дорогах перегруженного машинами Владивостока катастрофически много автобусов. Фото: Ольга Журман/РГ
Сегодня на дорогах перегруженного машинами Владивостока катастрофически много автобусов. Фото: Ольга Журман/РГ

Их слишком много

Речь идет именно об автобусах, поскольку электротранспорт в городе почти ликвидирован. Оставлено несколько очень стареньких трамваев, бегающих по единственному маршруту, и пара-тройка троллейбусов, тоже имеющих свои три-четыре километра пути. Автобусов же на дорогах перегруженного машинами Владивостока катастрофически много. По данным мэрии, насчитывается 650 единиц, а нужно не более 200. Владеют ими 13 частных автотранспортных предприятий и одно муниципальное.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Проблем в этой сфере хоть отбавляй. Внешний вид подавляющего большинства машин просто неприемлем. График движения не соблюдается, а после 21.00 автобусов на дорогах нет вообще - водители закончили рабочий день. И сколько ни пыталась мэрия ввести безналичную оплату проезда, ничего не выходит, прежде всего потому, что шоферы систему просто саботируют.

"Большинство водителей не умеют плавно трогаться с места. Не успели пассажиры войти, он, не закрывая дверей, резко трогается, умудряясь при этом говорить по телефону и принимать плату за проезд", - делится на интернет-форуме своим мнением один горожанин. "Очевидные вещи: неопрятный внешний вид людей за рулем, разнокалиберный старый автопарк и деньги в куске поролона на выходе… Неужели этого заслуживает наш прекрасный город?" - согласен с ним другой.

- У нас существует специальное министерство транспорта РФ, которое возглавляет Евгений Дитрих. Мы пригласим его во Владивосток, провезем по улицам и попросим жителей лично рассказать ему все, что они думают об организации работы транспорта, - попробовал напугать владельцев автопредприятий вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе январской рабочей поездки в столицу Приморья.

Фора в полгода

Контракты со всеми перевозчиками заключались в 2015-2016 годах, их срок истекает в конце марта. Чтобы заключать новые договоры с предпринимателями, надо составить требования к ним и принять программу развития общественного транспорта в краевом центре. Пока все это готовят, и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк дал автотранспортникам фору в 180 дней, чтобы привести парк машин, водителей и режим работы в порядок.

Отсрочка связана еще и с проведением комплексного исследования пассажиропотоков, тендер на которое выиграла компания из Санкт-Петербурга. За 6,76 миллиона рублей ее специалисты должны разработать рекомендации по оптимизации маршрутной сети во Владивостоке.

В скором будущем муниципальный общественный транспорт может составить значительную конкуренцию частным перевозчикам

- Задача - проанализировать востребованность маршрутов у пассажиров и скорректировать количество автобусов на линиях с тем, чтобы удовлетворить спрос, но не перегружать городские дороги и не создавать транспортного коллапса, - отметил первый заместитель мэра Константин Лобода.

В последний раз аналогичные исследования проводили специалисты одного из вузов Приморья десять лет назад. С тех пор во Владивостоке появились мосты, развязки, новые дороги и жилые микрорайоны, в которые поехали автобусы, дублируя маршруты коллег или продлевая свои, а значит, увеличивая интервал движения.

100 новых автобусов

Почти миллиард рублей выделят в текущем году из бюджета субъекта на приобретение сотни новых автобусов для Владивостока. Об этом было объявлено на встрече с главами автотранспортных предприятий в администрации края. "Не захотят перевозчики обновлять парк - мы найдем еще миллиард, чтобы купить автобусы, и тем самым обеспечим Владивосток новыми автобусами самостоятельно", - в жесткой форме предупредил губернатор края Олег Кожемяко.

Фото: Cognitive technologies
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Стало быть, муниципальный общественный транспорт может составить значительную конкуренцию частным перевозчикам. Последние сейчас мотивируют отказ от обновления автопарка тем, что неизвестно, будут ли с ними заключены договоры на работу после истечения 180-дневной отсрочки.

Кстати, некоторые положения в новых правилах работы общественного транспорта уже известны. Так, водителям придется пройти переэкзаменовку по профессиональным навыкам. Это связано с тем, что среди шоферов много выходцев из СНГ, а знание ими правил движения Российской Федерации вызывает сомнение. Мигрантам необходимо будет также сдать экзамен на знание русского языка. В требованиях оговорят и внешний вид водителей автобусов. Особое внимание уделят технической безопасности транспортных средств. И - что очень важно для пассажиров - будет внедрена система безналичного расчета.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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