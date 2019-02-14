Больница в мордовской Рузаевке победила в конкурсе Минздрава РФ

Как сообщила пресс-служба главы РМ, награду главному врачу больницы Вере Устьянцевой вручала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она поблагодарила коллектив учреждения и отметила, что медицинская инфраструктура "РЖД" сегодня успешно входит в состав территориальной.
- Мы опираемся на вас так же, как на региональное здравоохранение. Ваш пример очень вдохновляющий для всех, вашему коллективу - долголетия и здоровья, - сказала Вероника Скворцова.
Сегодня узловая больница во втором по величине городе Мордовии обслуживает 12 тысяч человек. В клинике действует стационар на 50 коек, поликлиника на 442 посещения в смену, 16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров. Кроме того, два медпункта работают на железнодорожных вокзалах.
Больница выполняет программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, работает над ведомственным заказом по медицинскому обеспечению безопасности движения поездов и сохранению здоровья работников железнодорожного транспорта и прикрепленного населения. За последние три года сумма задания в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования увеличилась на 27 процентов.