Больница в мордовской Рузаевке победила в конкурсе Минздрава РФ

На Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи подвели итоги Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении", который проводился Минздравом РФ. В категории "Оказание первичной медико-санитарной помощи" победителем стала узловая больница на станции Рузаевка ОАО "РЖД".

Как сообщила пресс-служба главы РМ, награду главному врачу больницы Вере Устьянцевой вручала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она поблагодарила коллектив учреждения и отметила, что медицинская инфраструктура "РЖД" сегодня успешно входит в состав территориальной.

- Мы опираемся на вас так же, как на региональное здравоохранение. Ваш пример очень вдохновляющий для всех, вашему коллективу - долголетия и здоровья, - сказала Вероника Скворцова.

Сегодня узловая больница во втором по величине городе Мордовии обслуживает 12 тысяч человек. В клинике действует стационар на 50 коек, поликлиника на 442 посещения в смену, 16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров. Кроме того, два медпункта работают на железнодорожных вокзалах.

Больница выполняет программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, работает над ведомственным заказом по медицинскому обеспечению безопасности движения поездов и сохранению здоровья работников железнодорожного транспорта и прикрепленного населения. За последние три года сумма задания в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования увеличилась на 27 процентов.