Сегодня на подмостках Кировского областного театра драмы пройдет первый премьерный показ "Лисистраты". Пьеса древнегреческого комедиографа Аристофана на сцене - безусловно, событие для вятского зрителя.

Как рассказал корреспонденту "РГ" художественный руководитель театра Евгений Ланцов, идея постановки - его. А поставить спектакль он предложил лауреату Национальной театральной премии "Золотая маска" Ларисе Александровой, которая является одновременно режиссером и хореографом. Таким образом, пьеса, которая ставится уже более двух тысяч лет, получит на вятской сцене свою изюминку: значительное место в ней будет отведено языку танца и жеста. Художник-постановщик спектакля - Елена Жукова из Санкт-Петербурга, уже известная кировскому зрителю по спектаклям "Старший сын", "Божье дерево", "Дюймовочка".

В спектакле занята почти вся труппа театра. В роли Лисистраты - народная артистка России Наталья Исаева, ее ближайших сподвижниц Клеоники и Степаниды - заслуженные артистки России Галина Мельник и Елена Одинцова. Женскому хору противостоят старики - хранители вековых традиций во главе с мудрым Советником в исполнении заслуженного артиста РФ Никиты Третьякова и Спиридоном, роль которого играет Вячеслав Лысенков.

- Готов ли кировский зритель к такой необычной постановке, сказать пока сложно, - считает Евгений Ланцов. - Хоть в нашем спектакле нет, скажем так, "рискованных" сцен, но от самого метода женщин, с помощью которого они пытаются остановить войну, не уйти, поэтому мы на всякий случай поставили пока знак "18+". Но что выйдет в итоге - покажет время. Каждый спектакль - как ребенок, никто не предскажет, каким он вырастет.

Справка "РГ"

Аристофан поставил в центр сюжета афинянку Лисистрату. Она остановила десятилетнюю войну Афин и Спарты, предложив женщинам не допускать к себе мужчин, пока те не перестанут воевать. После бурного обсуждения женщины ее поддержали. Чтобы эффект был более чувствительным, они надели свои самые открытые платья, надушились, накрасились и оставили снедаемых страстью мужчин лицезреть все это. Что возьмет верх - страсть к войне или женщине? Эту загадку зрители будут разгадывать на протяжении всего спектакля.