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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Принять исходное положение

Лечебная физкультура становится непозволительной роскошью для пациентов
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 33(7791)
С недавних пор оклад инструктора в кабинете лечебной физкультуры (ЛФК) не сильно отличается от зарплаты санитарки в той же больнице. Таких кабинетов на полумиллионную Пензу осталось всего пять. Хотя пациентов, которым физкультуру доктор прописал и кому она полезнее, чем горькая пилюля, становится с каждым годом все больше. Пензенцы всерьез обеспокоены: сохранятся ли специалисты при такой зарплате и куда идти заниматься после перелома или операции на суставах? Не всем по карману модные фитнес-центры, к тому же нередко их клиентам тоже требуется реабилитация после чрезмерной нагрузки.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Импортные тренажеры доступны пациентам в стационарах пензенских больниц Фото: Наталья Саванкова/РГ
Импортные тренажеры доступны пациентам в стационарах пензенских больниц Фото: Наталья Саванкова/РГ

Тренажер исцелит

Восстановление после инсульта, тяжелого перелома или травмы, операции по замене суставов - это неполный перечень причин, которые приводят пациентов в кабинеты лечебной физкультуры. Еще недавно они были при каждой больнице, но сегодня сельчанам приходится ехать в областной центр и десять дней лежать в стационаре, чтобы пройти полноценный курс реабилитации. В районных больницах кабинеты ЛФК по большей части не сохранились.

Фото: Марина Волосевич/Комсомольская правда
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- В прошлом году я упал с восьмиметровой высоты - делал ремонт и сорвался со строительных лесов. Перелом позвоночника, руки, тазобедренного сустава. Можно сказать, доктора собирали меня по кусочкам, - рассказывает житель Пачелмского района Евгений Карасев. - Кисть совсем не работала. По телевизору увидел, что в областную больницу доставили современные тренажеры для восстановления двигательной активности. Вот что мне нужно! Но попасть сюда оказалось непросто. Пришлось идти на прием к главе администрации. Я в поселке активист, добился направления на госпитализацию. Так и напишите: добился.

В отделение физиотерапии Пензенской клинической больницы N 6 в октябре прошлого года поступили четыре импортных тренажера, оснащенных двигателем. Без лишней нагрузки они разрабатывают поврежденные суставы. По виду такой тренажер напоминает робота, по цене сравним с новым автомобилем, но, как говорят пациенты, стоит этих денег.

- Я перенесла операцию по протезированию коленного сустава. После нее нога была словно деревянной, совсем не слушалась. На тренажере стала заниматься с первого дня после операции и сегодня хожу без клюшки, - рассказывает 61-летняя Галина Репина.

Она тоже приехала в городскую больницу из отдаленного села в Сосновоборском районе.

Вскоре женщине обещают сделать операцию на втором колене: после тяжелой работы на ферме суставы посыпались. Теперь Галине не страшно отдаваться в руки хирургов. Надеется, что тренажер поможет полностью восстановиться после операции.

Через кабинет ЛФК при городской больнице N 6 проходит около полусотни человек ежедневно. Очередь на госпитализацию расписана на месяцы вперед.

Командует умными тренажерами и гимнастическими снарядами опытный инструктор. Правда, на бейджике у нее еще значится прежняя должность - инструктор-методист. Сегодня, убрав эту приставку, методично сократили и зарплату. Оклад у инструктора ЛФК меньше, чем у ее коллег из массажного и физиокабинета.

Пациенты называют ее волшебницей - многих поставила на ноги в буквальном смысле слова. После реанимации больных привозят на каталке, а спустя два-три дня инструктор уже помогает им добраться до палаты, придерживая за руку.

Вынесли постановление

В других пензенских поликлиниках сотрудники кабинетов ЛФК тоже жалуются на свое незавидное положение и сокращение зарплат. Но говорят, что жалко не столько денег, хотя и они имеют значение, сколько годы, потраченные на любимое дело, которое почему-то перестало цениться.

Фото: istockphoto.com
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В документах Минздрава РФ от 2007 года утвержден действующий перечень профессиональных квалификационных групп медработников. Но в него внесли изменения и инструкторов-методистов ЛФК отнесли к более низкому разряду. Пока никто из них не пытался оспорить это решение в суде. Пензенские медики, которые готовят иск, могут стать первопроходцами. Они пытаются разобраться, почему инструкторы-методисты лечебной физкультуры, у которых есть высшее образование, у некоторых даже два - медицинское и спортивное, высшая квалификация и стаж работы в должности более 20 лет, теперь зарабатывают меньше, чем их подчиненные. Согласно новой тарифной сетке оклад у инструктора-методиста и инструктора действительно одинаковый и составляет 13 тысяч рублей. Надбавка за категорию - от полутора до трех тысяч. Есть еще небольшие премии за выполнение показателей, но их могут лишить за опоздание или ошибку в журнале.

- На такую зарплату молодежь не заманишь, а опытных инструкторов тоже не удержать. Они востребованы в платных медцентрах и тренажерных залах. Вот только кто останется лечить пациентов в поликлиниках? Им в обычный спортзал вход заказан, - говорят ветераны отрасли.

Прежде чем назначить физическую нагрузку, инструкторы изучают возможности пациента, угол сгибания и разгибания сустава. Без этого нельзя рассчитать нагрузку. В фитнес-залах нагрузка дается без учета индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

После неудачной фитнес-тренировки или вытяжения спины случалось, что даже опытные врачи приходили в кабинеты ЛФК, чтобы поправить здоровье.

Ошибка или случайность

В профсоюзе медицинских работников считают, что квалификационный разряд для инструкторов-методистов ЛФК определили неверно. Они всегда относились к группе должностей с высшим профессиональным образованием. В их подчинении находится средний медперсонал. Инструктор-методист ведет амбулаторный прием больных, оказывает медпомощь по своей специальности, разрабатывает программы реабилитации и лечения, разрешенные в медицинской практике. К нему обращаются даже беременные, чтобы избежать кесарева сечения. Через неделю занятий неправильное предлежание плода, как правило, исправляется.

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Однако на федеральном уровне чиновники от медицины этих доводов пока не слышат. Переписка с различными ведомствами не дает результатов. А региональные приказы опираются на федеральные нормативные документы, что приводит к дальнейшему ущемлению интересов медработников, а в конечном итоге отражается на пациентах.

Советы инструктора ЛФК

Не надо стараться "прыгнуть выше головы", не надрывайте свой организм. Но и жалеть себя не стоит. Ответьте честно на простые вопросы:

Вы делаете зарядку по утрам?

Вы ходите пешком по лестнице каждый день, даже если есть лифт или эскалатор?

Вы регулярно посещаете спортивную секцию?

Вы спите не менее 7 часов в день?

Вы следите за собственным весом?

Каждый ответ "да" прибавит вам несколько лет жизни.

Официально

Оксана Чижова, замминистра здравоохранения Пензенской области:

- Информация о закрытии кабинетов ЛФК не подтверждается. В объединенной городской поликлинике работают пять кабинетов ЛФК и 18 физиотерапевтических кабинетов, где заняты 88 медицинских работников, из них три инструктора-методиста и три инструктора по лечебной физкультуре. Требования к оснащению кабинетов ЛФК устанавливаются приказами Минздрава России. На сегодняшний день такие табели утверждены для кабинетов ЛФК в детских поликлиниках и врачебно-физкультурных диспансеров. Оснащение кабинетов ЛФК в поликлиниках тренажерами не предусмотрено. Новая система оплаты труда, установленная постановлением правительства Пензенской области N 303, призвана увеличить долю выплат к окладам до 60 процентов в структуре заработной платы, а сами оклады установить не ниже минимального размера оплаты труда. Учитывая, что объем средств оплаты труда в 2019 году не уменьшается, нет оснований утверждать, что в связи с новой системой оплаты труда произойдет сокращение зарплаты медработников.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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