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14.02.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии будут судить мошенника, представлявшегося главой ГИБДД

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

34-летний житель Сочи предстанет перед судом за мошенничество. Представляясь главным госавтоинспектором Башкирии Динаром Гильмутдиновым, он заработал более 80 тысяч рублей.

Фото: iStock
В Омске будут судить мошенника, маскировавшегося под мать-одиночку

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с мая по июль прошлого года мужчина звонил в уфимские рестораны, от имени Динара Гильмутдинова заказывал банкет и просил срочно приехать к нему в служебный кабинет, чтобы якобы обсудить меню. В продолжение разговора мошенник просил перевести деньги на несколько телефонных номеров. А затем просто отключался и был недоступен для звонков.

- Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направили в суд, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Обвиняемый полностью признал вину.

Кстати, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на пресс-конференции в конце января 2019 года заявил журналистам, что лично написал заявление на аферистов, которые выдавали себя за него. По словам Гильмутдинова, мошенников было трое. Также он подчеркнул, что никогда не просит незнакомых людей положить деньги на телефон.

- Чтобы не попадаться на удочку таких мошенников, нужно быть современным и думающим человеком, - отметил Динар Гильмутдинов.

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