С этого года записать ребенка в первый класс можно по интернету. Сделать это очень просто: через сервис электронной очереди или региональный портал госуслуг. На первый взгляд, это новшество должно облегчить жизнь родителям: не нужно постоянно отпрашиваться с работы, бегать по школам и договариваться, чтобы ребенка взяли. Однако не все так просто.

- Прием заявлений в республике стартовал 1 февраля, - рассказал "РГ" и.о. министра образования региона Айбулат Хажин. - Мы уже объясняли, что каждая школа сначала принимает заявления тех, кто территориально закреплен за данным учебным заведением. Но, к сожалению, не все родители поняли суть нововведений.

По его словам, ажиотаж возник вокруг некоторых элитных школ Уфы, Стерлитамака и Сибая, куда в ночь на первое февраля по интернету начали направлять документы все родители, желающие, чтобы дети учились именно там. При этом самую территориальную закрепленность они не учитывали. Буквально за несколько дней, а где-то даже часов, вакантные места были заполнены. И родители детей, прикрепленных к этим гимназиям и лицеям по месту жительства, начали беспокоиться, а попадут ли их первоклашки в свою школу?

Прием заявлений в республике стартовал 1 февраля

- Мы живем около третьей гимназии, я там училась, моя сестра. Я думала, что и дочка тоже там будет учиться. И что же получается: дети из других микрорайонов займут место моего ребенка, а нам придется искать другую школу? Это неправильно, - написала в соцсетях уфимка Алсу Х.

Ее мнение разделяет и отец будущего школьника Фларид Габдрахманов:

- Если мы не успели 1 февраля подать документы в свою школу, почему должны будем возить ребенка в другую? Где найти время утром и в обед, когда придется забирать сына из школы? Бабушек и дедушек у нас нет.

Представители регионального минобра поспешили их успокоить:

- Повторю, приоритет отдается тем ребятам, кто имеет временную или постоянную прописку на территории, закрепленной за образовательной организацией. Их родители должны подать заявления в школу до 30 июня включительно. Остальные желающие могут направить документы в электронном виде в школу с первого июля и будут зачислены на свободные места, - уточнил руководитель ведомства Айбулат Хажин.

Кстати

Дирекция школы может отказать в приеме ребенка только из-за отсутствия свободных мест. Если вы живете на закрепленной к этой школе территории, но вашего ребенка не приняли в нее, то можно обратиться с жалобой в органы управления образованием, а также в контролирующие органы.

Какие документы?

После подачи электронного заявления в школу нужно принести следующие документы:

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;

- копию СНИЛС будущего первоклассника;

- паспорт одного из родителей.

Сервис электронной очереди в школы РБ:

www.complect.edu-rb.ru

"Горячая линия" по вопросам поступления обучающихся в общеобразовательные организации Республики Башкортостан:

8 (347) 218-03-25,

8 (347) 218-03-26

Цифра

60 тысяч первоклассников поступят в школы Башкирии в сентябре 2019 года.