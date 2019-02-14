Новости

Хоккеисты из России и Беларуси поборются за медали на ЕЮОФ-2019 10:00
В Нижнем Тагиле загорелся детский дом 09:56
Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией 09:49
На Камчатке истребители ТОФ "уничтожили" нарушивший границу самолет 09:47
В Кузбассе СК прекратил дело о гибели девочки в холодильнике 09:41
США планируют дать Китаю еще 60 дней для выхода на торговую сделку 09:38
В Минске обсудят подготовку к заседанию Совета глав правительств СНГ 09:35
УАЗ сократит 600 человек 09:35
Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем 09:20
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина 09:15
В Калининграде отменили концерт Элджея 09:13
В Иране уточнили число жертв теракта против военных 09:10
В конгрессе США предложили "простить" оппозиции Венесуэлы долги перед РФ 08:56
Названа главная опасность алкоголя для женщин 08:54
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 08:52
Арестованный Павел Мамаев снова сыграет в футбол 08:50
На камчатском вулкане произошло пепловое извержение 08:19
В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела 07:55
В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек 07:40
В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты 07:27
Полиция Приморья начала поиск адресатов писем о "минированиях" 07:20
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров 07:11
Глава Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток 07:08
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России 07:05
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину 06:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 08:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Места хватит всем

В Башкирии началась электронная запись в первый класс
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 33(7791)
С этого года записать ребенка в первый класс можно по интернету. Сделать это очень просто: через сервис электронной очереди или региональный портал госуслуг. На первый взгляд, это новшество должно облегчить жизнь родителям: не нужно постоянно отпрашиваться с работы, бегать по школам и договариваться, чтобы ребенка взяли. Однако не все так просто.
Фото: Дмитрий Емельянов
Родители опять столкнулись с трудностями при записи детей в первый класс

- Прием заявлений в республике стартовал 1 февраля, - рассказал "РГ" и.о. министра образования региона Айбулат Хажин. - Мы уже объясняли, что каждая школа сначала принимает заявления тех, кто территориально закреплен за данным учебным заведением. Но, к сожалению, не все родители поняли суть нововведений.

По его словам, ажиотаж возник вокруг некоторых элитных школ Уфы, Стерлитамака и Сибая, куда в ночь на первое февраля по интернету начали направлять документы все родители, желающие, чтобы дети учились именно там. При этом самую территориальную закрепленность они не учитывали. Буквально за несколько дней, а где-то даже часов, вакантные места были заполнены. И родители детей, прикрепленных к этим гимназиям и лицеям по месту жительства, начали беспокоиться, а попадут ли их первоклашки в свою школу?

Прием заявлений в республике стартовал 1 февраля

- Мы живем около третьей гимназии, я там училась, моя сестра. Я думала, что и дочка тоже там будет учиться. И что же получается: дети из других микрорайонов займут место моего ребенка, а нам придется искать другую школу? Это неправильно, - написала в соцсетях уфимка Алсу Х.

Ее мнение разделяет и отец будущего школьника Фларид Габдрахманов:

- Если мы не успели 1 февраля подать документы в свою школу, почему должны будем возить ребенка в другую? Где найти время утром и в обед, когда придется забирать сына из школы? Бабушек и дедушек у нас нет.

Представители регионального минобра поспешили их успокоить:

- Повторю, приоритет отдается тем ребятам, кто имеет временную или постоянную прописку на территории, закрепленной за образовательной организацией. Их родители должны подать заявления в школу до 30 июня включительно. Остальные желающие могут направить документы в электронном виде в школу с первого июля и будут зачислены на свободные места, - уточнил руководитель ведомства Айбулат Хажин.

Кстати

Дирекция школы может отказать в приеме ребенка только из-за отсутствия свободных мест. Если вы живете на закрепленной к этой школе территории, но вашего ребенка не приняли в нее, то можно обратиться с жалобой в органы управления образованием, а также в контролирующие органы.

Какие документы?

После подачи электронного заявления в школу нужно принести следующие документы:

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;

- копию СНИЛС будущего первоклассника;

- паспорт одного из родителей.

Сервис электронной очереди в школы РБ:

www.complect.edu-rb.ru

"Горячая линия" по вопросам поступления обучающихся в общеобразовательные организации Республики Башкортостан:

8 (347) 218-03-25,

8 (347) 218-03-26

Цифра

60 тысяч первоклассников поступят в школы Башкирии в сентябре 2019 года.

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией
Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу