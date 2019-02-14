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14.02.2019 18:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Капля в час

В Башкирии тракторист за работу получал воду
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
"Водную" диету прописало своему работнику руководство агрохолдинга в Бирском районе Башкирии. Со штатным трактористом расплачивалось не деньгами, как положено по Трудовому кодексу, а… водой.

Это выяснилось в ходе проверки, которую провела региональная гострудинспекция в этом хозяйстве на основании жалобы гражданина.

- Такого не видели даже наши сотрудники, - признается руководитель Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина.

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По ее словам, специалисты ведомства обнаружили, что должный учет выплаты заработной платы не велся. Они стали "копать" дальше и выяснили: заявителю с мая по декабрь деньги выплачивали лишь два раза! В общей сложности 35 тысяч рублей. Кстати, какая у человека зарплата, инспекторам выяснить не удалось, так как на предприятии не выдаются расчетные листки.

Остальную зарплату отдавали натурпродуктами. И ладно, когда это были поросята. Но, по неофициальному признанию главбуха предприятия, несколько месяцев трактористу платили водой. Аргументы у работодателей железные - в деревне, где живет тракторист, перебои с водой, так что она ему насущно необходима.

- По этому факту мы возбудили административное дело, - отметила Татьяна Астрелина. - В ближайшее время вызовем руководство и попытаемся выяснить, почему сложилась такая ситуация.

Надо отметить, что подобная ситуация не редкость в агропромышленном комплексе Башкирии.

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