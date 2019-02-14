18 февраля с 14 до 17 часов Государственная инспекция труда проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав работников предпенсионного возраста. Несмотря на то, что эту категорию людей защищает закон, работодатели находят пути обхода. Так, 9 января руководство Амзинского лесокомбината уволило по сокращению штата 42-х работников предпенсионного возраста. Причем они не получили ни выходного пособия, ни зарплаты. За защитой своих прав обратились в Государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан.О том, насколько характерна такая ситуация для республики, на "деловом завтраке" в редакции "РГ" рассказала руководитель Государственной инспекции труда (ГИТ) в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина.

Татьяна Николаевна, часто ли нарушаются права работников предпенсионного возраста и в каких отраслях?

Татьяна Астрелина: В 2018 году мы провели 141 проверку соблюдения норм трудового законодательства в отношении людей предпенсионного возраста. Из них 73 - внеплановые, то есть по жалобам. Кстати, общее количество работников этой возрастной группы у работодателей, которых мы проверяли, составляет почти 17 тысяч человек. Выявлено 252 нарушения, восстановлены права 329 работников. Наибольшее количество нарушений - 61 случай - зафиксировано в обрабатывающей промышленности. Кроме того, 29 звонков поступило на "горячую линию" по вопросам соблюдения трудового законодательства, которую мы открыли для людей предпенсионного возраста. Жалобы были на незаконное увольнение, сокращение, отсутствие окончательного расчета...

Как можно наказать таких руководителей?

Татьяна Астрелина: До недавнего прошлого - только административными мерами. За 2018 год сумма наложенных нами штрафов превысила три миллиона рублей.

В октябре 2018 года в Уголовный кодекс РФ внесены изменения: добавлена статья 144.1, которой предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.

Таким образом, в настоящее время попытки недобросовестного работодателя нарушить права подчиненного предпенсионного возраста караются как в рамках административного, так и уголовного законодательства.

По инициативе гострудинспекции Госсобрание - Курултай РБ предложило внести изменения в Трудовой кодекс, касающиеся легализации трудовых отношений. И они были приняты Госдумой России. Это был сильный ход. Но все ли работодатели добровольно оформляют трудовые отношения с наемными работниками? И какие отрасли в этом плане остаются проблемными?

Татьяна Астрелина: В 2018 году мы заставили работодателей оформить 371 трудовой договор, больше 100 из них - в СПК "Рассвет" Татышлинского района. Этот пример послужил некой отправной точкой, благодаря которой мы увидели системные нарушения, характерные и для других предприятий АПК: работа без оформления трудовых отношений, выплаты зарплаты меньше МРОТ, невыплаты зарплаты в принципе или выплаты натуральными продуктами. Недавно завершили проверку очередной сельхозорганизации, в которой работникам зарплату выдавали водой!

В 2018 году количество случаев производственного травматизма снизилось на 23 процента

Совместно с минсельхозом республики и профсоюзом работников АПК мы сформировали минимальный перечень кадровых, бухгалтерских документов, необходимых для оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты, разработали перечень первоочередных мероприятий в сфере охраны труда, которые довели до сельхозтоваропроизводителей через администрации районов. Начали проводить практические семинары именно с представителями СПК, где объясняем, как и что оформлять. В большинстве таких организаций делопроизводство ведут по старинке: все записывают в амбарные книги. 26 декабря 2018 года мы подписали соглашение с профсоюзом АПК, и в этом году будем наводить порядок в аграрном секторе.

В сельском хозяйстве не хватает не только узких специалистов, но и кадровиков, бухгалтеров, специалистов по охране труда. К сожалению, те люди, которые этим занимаются, сильно отстали от жизни. Сейчас много говорят о цифровизации АПК, надеясь, что она позволит сделать рывок вперед. Но прорыв - это люди. Если они не получают деньги за свою работу, калечатся, потому что не соблюдаются элементарные требования охраны труда, то никакая "цифра" не поможет.

Не секрет, что многие работодатели до сих пор предпочитают рассчитываться с работниками "по-серому", не оформляя трудовых отношений. Люди чаще всего соглашаются, иначе их на работу не возьмут, а потом кусают локти, так как не могут ничего доказать. Как выявляются подобные случаи?

Татьяна Астрелина: Для организации внеплановой проверки без согласования с прокуратурой нам достаточно, например, информации в СМИ, что в конкретной организации люди работают без оформления трудовых отношений. Вроде бы все хорошо, меньше формальностей, но мы столкнулись с новой проблемой: против проверок порой выступают сами работники. Увидев проверяющих, они разбегаются, прячутся буквально под столы, как это было в одном из кафе в Стерлитамаке, где работники трудились нелегально.

Поэтому напомню очевидное: трудовой договор, "белая" зарплата, выплаты в фонды обязательны! Понимаю, что так бывает в идеальном варианте. Ведь когда людям надо работать здесь и сейчас, о трудовом договоре они не вспоминают. Но "серая" зарплата рано или поздно заканчивается, и тогда они приходят к нам.

Но хуже, когда мы расследуем смертельные случаи на производстве и не можем установить принадлежность погибшего к той или иной организации, а это значит, что его близкие не получат никаких страховых выплат. Хотя не все так печально. Сейчас складывается практика, когда мы в судебном порядке доказываем факт наличия трудовых отношений, а после решения суда связываем несчастный случай с производством. После этого Фонд социального страхования производит все предусмотренные законом выплаты.

Существует ли какая-то государственная программа по снижению производственного травматизма?

Татьяна Астрелина: В декабре прошлого года на республиканской межведомственной комиссии по охране труда принято решение до 1 апреля текущего года разработать дорожные карты по профилактике и снижению уровня производственного травматизма в наиболее травмоопасных отраслях: ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспорт.

Каждое запланированное мероприятие гострудинспекция возьмет на контроль, чтобы оно не превращалось в формальность.

В тему

У работодателей появилась возможность провести самопроверку, чтобы понять, соблюдают ли они все требования трудового законодательства. Для этого на портале онлайнинспекция.рф разработали сервис "Электронный инспектор". Сервис уже помог работодателям избежать штрафов на сумму свыше восьми миллиардов рублей.

Ключевой вопрос

Как бы вы могли охарактеризовать ситуацию с производственным травматизмом? Стала ли она лучше или, напротив, ухудшилась?

Татьяна Астрелина: В 2018 году количество случаев производственного травматизма снизилось на 23 процента. Произошло 126 несчастных случаев с тяжелыми последствиями против 164-х в 2017 году. Динамика позитивная есть, но по отдельным отраслям мы видим рост на 75 процентов. Так, в прошлом году на стройках погибло 14 человек, а в 2017-м - восемь. В основном люди гибнут или травмируются в результате падения с высоты. Связано это с тем, что они не обеспечены средствами защиты или не применяют их, с работниками не проводят инструктаж, обучение.

Также люди погибают при работе в колодцах канализационных насосных станций (КНС). К сожалению, ситуация повторяется из года в год. В 2016-м в Альшеевском районе в колодце задохнулись три человека; в 2017-м - в Давлекановском районе пятеро пострадали, один из них погиб; в 2018 году в Уфимском районе погиб человек. Мы стали выяснять причины. Оказалось, что здания КНС, а они, как правило, построены и эксплуатируются давно, не оснащены аварийной сигнализацией, приточно-вытяжной вентиляцией и газоанализаторами. Кроме того, нередко эти сооружения переданы на обслуживание частным организациям.

В 2018 году наши инспекторы вместе с сотрудниками министерства ЖКХ побывали в семи районах и увидели, что здания КНС не отвечают нормативным требованиям. Для приведения в соответствие с ними требуются значительные финансовые вложения.

Министерство ЖКХ вместе с муниципалитетами должны изыскать средства на реконструкцию КНС. Наша совместная задача сделать так, чтобы таких трагедий больше не было.

Цифра

252 нарушения прав людей предпенсионного возраста выявила гострудинспекция в 2018 году.

Круглосуточная "горячая линия" для граждан предпенсионного возраста: 8(347)282-89-26