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14.02.2019 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ижевск приедет принцесса Монако

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: DANIEL MIHAILESCU / AFP Фото: DANIEL MIHAILESCU / AFP
Фото: DANIEL MIHAILESCU / AFP

В Ижевск планирует приехать принцесса Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди. В столице Удмуртии она посетит цирковой фестиваль, сообщил директор местного цирка Андрей Лещинский.

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, под патронажем Стефании проходит самый престижный в мире цирковой фестиваль в Монте-Карло, поэтому принцесса - человек номер один в цирковом мире. В России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, она еще нигде не бывала.

12-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Участие в нем примут около 200 артистов из 15 стран мира.

Культура Театр Шоу В мире Европа Монако Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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