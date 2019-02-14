В Ижевск приедет принцесса Монако

В Ижевск планирует приехать принцесса Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди. В столице Удмуртии она посетит цирковой фестиваль, сообщил директор местного цирка Андрей Лещинский.

По его словам, под патронажем Стефании проходит самый престижный в мире цирковой фестиваль в Монте-Карло, поэтому принцесса - человек номер один в цирковом мире. В России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, она еще нигде не бывала.

12-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Участие в нем примут около 200 артистов из 15 стран мира.