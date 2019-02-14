О мусорной проблеме в стране заговорили еще в 2014-м. Однако реформа с ликвидацией свалок и раздельным сбором мусора (РСМ) откладывалась пять лет. Все это время к мусорной куче пытались подступиться то с одного боку, то с другого. Но воз оставался "и ныне там".Изменить ситуацию не позволяло существующее законодательство, в котором не были должным образом прописаны вопросы о тарифе на сбор, обработку, захоронение отходов. Все зашевелилось лишь после того, как мусорные кучи стали видны из-за стен Кремля, и указать на проблему пришлось руководству страны.

Говорят, выгодно

Что изменилось в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и изменилось ли вообще, эксперты обсудили на круглом столе, организованном "РГ" и благотворительным фондом "Цивилизация". Больше всего эмоций у нижегородцев вызвало решение регионального правительства начислять плату за обращение с ТКО в многоквартирных домах (МКД) не с числа прописанных в жилом помещении, а с площади. Почему - возникает вопрос, ведь мусорят не квадратные метры.

Чиновники пытаются убедить население, что так выгоднее большинству жителей, что проводились исследования, все высчитывалось по утвержденным методикам Минстроя РФ.

- Да, мусорят люди. Но метры квадратные - лишь база, то, на что мы делим объем мусора. В прошлом году тоже все платили так же, потому что раньше это входило в жилищную услугу. Для большинства жителей Нижнего Новгорода, проживающих в МКД, выгоднее платить с метра квадратного, - считает замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. - К тому же жилищная услуга за ТКО домоуправляющими компаниями (ДУК) будет вычитаться из содержания и ремонта жилья исходя из метра квадратного. В частном же секторе за расчетную единицу берется прописанный человек.

Правда, в чем именно выгода при начислении платы за мусор с квадратного метра для горожан, проживающих в одиночестве или вдвоем, скажем, в трехкомнатных квартирах, непонятно. Гражданам, конечно, предоставляется возможность повлиять на замену расчетной единицы - такие изменения входят в полномочия субъектов РФ.

- Если найдутся альтернативные аргументы, то расчетная единица может быть пересмотрена. Граждане, общественные организации вправе представить свое обоснование. Нормативы накопления пересматриваются постановлением правительства Нижегородской области, - уточняет Наталья Мочалина. - Но индивидуально отдельному плательщику пересмотр невозможен. Решение должно быть унифицированным. Оно не может пересматриваться точечно. Это нормативный акт, который должен учитывать интересы всех жителей региона.

По мнению начальника контрольно-аналитического отдела Госжилинспекции Нижегородской области Михаила Куренкова, плата за вывоз мусора, включавшаяся ранее в строку "Содержание и ремонт жилого помещения", начислялась очень непрозрачно.

- И соблазн у ДУКов был большой. Сейчас жители могут проследить, изменилась ли плата, - подчеркнул он.

- Сколько мы платили в декабре, никто из жильцов МКД не знает до сих пор, потому что этот тариф выставлял сам ДУК. Он решал, сколько денег взять, сколько заплатить за размещение мусора на полигоне и сколько - перевозчику, - подтвердил общественный инспектор при департаменте Росприроднадзора по ПФО Олег Мурашев.

Разделяй, и что?

Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, в регионе фактически введен мусорный налог, снизить размер которого люди не могут. Многие уже не выбрасывают вторсырье, но от раскладки картона, стекла, картофельных очистков по разным пакетам размер суммы, выставляемой за обращение с ТКО, в их жировке не уменьшится. РСМ пока не практикуется.

- Мы планировали его, хотя бы точечно, начать с 1 января 2019 года. Не получилось, - призналась Надежда Гаврилова, гендиректор одной из региональных компаний-операторов по обращению с ТКО. - Инфраструктуры нет. То, что есть, нуждается в модернизации. Если нет контейнерных площадок, то где установить баки? По законодательству это полномочия органов местного самоуправления либо региональных органов власти, если они посчитают возможным включиться в ситуацию.

Толку от того, что нижегородцы выносят мусор, разделенный по пакетам, сегодня нет. К их домам по-прежнему подъезжают традиционные мусоровозы, которые закидывают все в один общий кузов.

- Это пока. В перспективе реформа подразумевает, что к домам подъедут несколько мусоровозов - каждый к своему контейнеру. Иначе невыгодно будет регоператору прессовать мокрый и сухой мусор, - поясняет Олег Мурашев. - Сейчас у нас должен стоять один контейнер. А житель может сам собрать отдельно бумагу, пластик и сдать в пункт приема вторсырья, получив за это деньги. Реформа началась. Но это первый этап, задача которого - довезти мусор до полигона. Второй этап - разделение его на мокрый и сухой. Когда он начнется, не известно.

Неведомая экономика

Выходит, на этапе РСМ нижегородцам следует подготовиться к тому, что размер выставленной в графе платы за ТКО сумма все равно не уменьшится: региональным операторам подгонять к домам придется уже не один мусоровоз, а два или больше. Бизнес работать себе в убыток не станет.

- Экономика, которая должна когда-то сложиться, пока никому неведома, - признался гендиректор управляющей компании-перевозчика одного из региональных операторов Денис Тавров.

Одно то, что тариф на сбор, обработку, утилизацию, захоронение отходов регоператоры получили 26 декабря 2018-го, не способствовало ясности экономики.

- За пять дней им надо было заключить договоры с юрлицами, с индивидуальными предпринимателями (ИП), с частными домовладениями, с МКД, - говорит Мурашев.

Реформа тормозится в том числе и юрлицами (организациями, ИП), которые так же, как и жители, обязаны платить за вывоз мусора. Как заявил 31 января 2019 года на совещании в ЗС НО представитель регоператора, обслуживающего районы на юге региона, из 16 тысяч юрлиц (не считая ИП), зарегистрированных на его территории, договоры на вывоз ТКО заключили лишь 1,5 тысячи.

Судя по всему, владельцы магазинов и прочих организаций по-прежнему рассчитывают выезжать за счет населения. Мусорная реформа должна на этом поставить точку.

- Предпринимателям придут от регоператоров договоры с предложением либо поставить свой бак-накопитель, либо выкидывать мусор в контейнеры жителей. Во втором случае регоператоры вывозить мусор будут чаще, но предприниматель тогда станет оплачивать услугу по нормативу. И даже если он проигнорирует оплату, с его счета судебные приставы снимут долг по суду. Рано или поздно это произойдет со всеми юрлицами-неплательщиками, - предупредил Олег Мурашев.

Неконтролируемая перевозка мусора - главная проблема, которую нужно решить на первом этапе. Задача - довезти мусор до полигона.

- ДУК могла заключить договор с каким-то частником - владельцем грузовичка, из которого валится все по дороге, оплачивать ему, например, вывоз четырех тонн мусора из такого-то двора. ДУК дает ИП четыре тысячи рублей. Тот грузит мусор в грузовичок, доезжает до ближайшего леса и вываливает там, чтобы сэкономить. Сейчас ДУК заключает договор с регоператором, который забирает контейнер с площадки и везет на полигон. И деньги получает только после доставки. Если не довез - денег не получит, - разъясняет новую схему Олег Мурашев. - Регоператору выгодно доставить мусор на сортировочную станцию, взять оттуда полезную фракцию, а хвосты довезти до полигона. Он получает деньги от того, что сдал на полигон. Плюс от продажи бумаги, пластика, тетрапака, стекла.

Комментарий

Владислав Атмахов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию:

- Рано или поздно мы должны будем отделять сырой мусор от сухого. Многие наблюдали: когда мусоровоз закидывает в кузов контейнер и начинается прессование, из-под машины текут реки мутной жижи. Сейчас на полигон приходит только 20-30 процентов отходов, пригодных для вторичного использования, остальные направляются для захоронения на полигон.

Нельзя забывать, что цель "мусорной реформы" - вовлечение как можно большего количества отходов во вторичное использование, сокращение объема отходов, направляемых для захоронения, уменьшение числа мусорных свалок. Только так мы сможем вывести систему обращения с отходами в Нижегородской области и в целом в РФ на цивилизованный уровень.