В Пермском крае проверят данные о массовом отравлении в детском лагере

Минздрав Пермского края проверяет появившуюся накануне в социальных сетях информацию о том, что в детском лагере "Орленок" произошло массовое отравление школьников. Дети почувствовали недомогание, у большинства из них одинаковые симптомы - тошнота и высокая температура.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в настоящее время данные уточняются специалистами ведомства. Вчера в санатории находилось 83 ребенка, у восьми из них было диагностировано ОРВИ.

Ранее санаторий в соответствии с распоряжением краевого Роспотребнадзора был закрыт на карантин.