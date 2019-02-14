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14.02.2019 12:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России начнут производить шприцы с защитой от повторного использования

Текст: Ольга Игнатова
В России построят первый завод по производству медицинских изделий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специнвестконтракт о строительстве предприятия подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Для нас крайне важно, что данный проект направлен на импортозамещение - в России это будет первое подобное предприятие, - подчеркнул Денис Мантуров. - Отечественные производители занимают сегодня 18,5% рынка одноразовых шприцев, но все безопасные шприцы с устройством, которое препятствует их повторному применению, сейчас закупаются за рубежом. Реализация инвестпроекта поможет достичь целевых показателей госпрограммы по развитию медицинской промышленности". В свою очередь Глеб Никитин уточнил, что завод будет построен в городе Бор. По его словам, шприцы с инженерной защитой помогут сократить заболеваемость инфекциями, передающимися через кровь, а также уменьшат число случаев травмирования и инфицирования медицинского персонала.

Об актуальности и необходимости широкого использования шприцев с инженерной защитой от повторного использования неоднократно заявляло лечебное сообщество врачей-инфекционистов России.

Инвестиции в проект составят не менее 3 млрд рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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