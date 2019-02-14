Если бы существовало почетное звание заслуженного или народного керамиста Республики Башкортостан, то им, без сомнения, стал бы Виталий Николаев. Он - один из немногих художников, который выражает себя в керамике уже 40 лет. И делает это столь искусно, что находит понимание у ценителей прекрасного всех возрастов. Недаром на открытии его новой выставки в арт-галерее "Мирас" побывали поклонники и классики, и авангарда, а также эстеты и "всеядные" любители изобразительного искусства.

- По тому, сколько людей на выставке, можно судить, как художника любят и что он за человек, - говорит арт-директор галереи "Мирас" Ольга Рамазанова. - Заслуженный художник Республики Башкортостан Виталий Николаев - человек необыкновенной доброты, об этом говорят его работы.

Все, к чему прикасается художник, становится живым и несет его доброту и тепло воспоминаний. Для тех, кто живет на одной с ним волне, художник, кстати, дал подсказку - среди панно затаилась небольшая деревянная дверца - "Калитка в детство". Самая настоящая. Кто захочет ее открыть, окунется в то время, когда деревья были большими. То, что вспоминает художник, близко любому из нас: деревянные домики старой Уфы, вереницы божьих коровок на улице, летний дождь...

Соединилось все: скульптура, лепка, живопись и графика

Виталий Николаев известен как анималист. Столько рыб, лошадей, собак, птиц, носорогов и прочих животных не вылепил за свою творческую биографию, наверное, ни один другой художник.

- В работе Виталия меня всегда удивляло то волшебство, когда из куска глины или шамота "вдруг" возникает живое существо, которое обладает индивидуальными характеристиками и является одновременно прообразом всех носорогов, муравьедов, слонов и всяческих забавных существ, - отметила заслуженный художник РБ Ольга Самосюк. - Это происходит благодаря единению с матерью-природой и безграничной любви к животным.

Но в данной экспозиции очень много пластов, кроме анимализма. Неспроста художник дал выставке, которая открылась к его 65-летию, название "Керамизмы". Как известно, все, что оканчивается на "-изм", отражает или идейное течение, или направление мысли, или стиль. "Керамизмы" Виталия Николаева означают соединение материального и духовного - почувствовать это можно в каждой работе.

Кроме керамики, из которой мастер порой плетет изысканные кружева, представлена и эмаль по металлу. Виталий Квинтильянович освоил эту технику несколько лет назад. И все же он остается верен керамике, которую называет "простым ремеслом лишь на первый взгляд".

- На самом деле оно сложнейшее, высокотехнологичное, требует оснащенности, знания мельчайших нюансов и секретов. И еще чертовки интересное. Здесь соединилось все: скульптура, лепка, живопись и графика. Переплелись стихии - огонь, вода и земля, сама глина. Иногда достаются и медные трубы, - говорит он.

Кстати

Виталий Николаев учился на знаменитом худграфе пединститута, когда к ним приехал преподаватель из Краснодара Михаил Таран.

- Все запомнили его бордовые брюки, а я - его керамику. Она поразила меня. И с тех пор колесо моей жизни стало чисто керамическим и покатилось, не сворачивая с выбранного пути, - вспоминает поворотный момент в своей биографии мастер.