Заказчица неудавшегося убийства попыталась вернуть деньги через суд

Необычный иск рассмотрел Ленинский районный суд Нижнего Новгорода: женщина, ранее осужденная за подготовку заказного убийства бывшего сожителя, требовала взыскать с несостоявшегося киллера 86 тысяч рублей, которые передала в качестве аванса за "услугу".

Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Неприязнь к сожителю Валерию Б. возникла у нижегородки Елены М. на фоне бытовых конфликтов и ревности. Ранее в местных СМИ проходила информация, что она и еще две Елены пытались привлечь мужчину к ответственности за мошенничество. Якобы он поочередно охмурил каждую из них, женился и обманом завладел имуществом - квартирой, машиной, деньгами. Женщины даже организовали "Клуб обманутых жен". Однако кончилось все тем, что его "председатель" - Елена М. - сама оказалась за решеткой.

Согласно судебным материалам, нижегородка летом 2016 года решила заказать убийство бывшего сожителя. Женщина занималась тем, что оказывала различные медицинские услуги на дому, и выполнить грязную работу предложила одному из клиентов, который ранее уже отсидел срок за преступления против личности. Мужчина привлек к делу еще одного знакомого, вместе они назначили цену за убийство - 150 тысяч рублей. После этого Елена М. частями передала первому "исполнителю" 86 тысяч рублей в качестве аванса.

План так и не был воплощен в жизнь, потому что второй "исполнитель" оказался знаком с Валерием Б. и обратился в правоохранительные органы, рассказав о готовящемся преступлении. Своему сообщнику он сообщил, что выполнит всю работу сам. В январе 2017 года "киллер" предъявил заказчице личные вещи потерпевшего и показал его фотографии, где Валерий Б. был загримирован под убитого человека.

Спустя год Елену приговорили к четырем годам колонии общего режима. Уже находясь за решеткой, она попыталась взыскать со своего бывшего клиента 86 тысяч рублей, ведь аванс он взял, а "услугу" так и не оказал. Суд такое обращение истицы квалифицировал как недобросовестное поведение, учитывая, что стороны сделки знали о том, что совершают противозаконные действия. К тому же указанная сумма не являлась вещественным доказательством по делу.

В результате заочным решением Ленинского районного суда в удовлетворении иска было отказано, решение в законную силу пока не вступило.