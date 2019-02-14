Заплатить за жилищно-коммунальные услуги на семь и даже 11 тысяч рублей больше, чем обычно, требуют коммунальщики с жителей города Арзамаса Нижегородской области. Под раздачу там попали около двухсот многоквартирных домов: их жильцы получили январские квитанции, в которых итоговые суммы дотягивают почти до 16 тысяч. Причиной стал перерасчет за прошлый год.

Вместо ежемесячных четырех тысяч кому-то выставили счет в 11 тысяч рублей, а кому-то - в 15 822. Все уже привыкли, что с наступлением нового года коммунальщики делают перерасчет за потребление тепловой энергии в году предыдущем. Если постоянная месячная плата не совпадает с выставленным счетом за фактически потребленное тепло (по общедомовому прибору учета), то разницу раскидывают по всем квартирам конкретного дома. В холодные зимы в связи с увеличением расхода тепла жителям приходится доплачивать, в теплые стоимость услуги снижается.

Правда, в Арзамасе, согласно полученным в январе 2019 года платежкам за 2018-й, получается, что в разных микрорайонах и даже в соседних дворах зима была не одинаково морозной. Где-то коммунальщики скорректировали суммы в сторону увеличения, но где-то, наоборот, их уменьшили на 300, 600 и даже 900 рублей. Причем, по утверждению арзамасцев, такая ситуация наблюдается по всему городу.

- Четыре фактора повлияли на перерасчет за 2018 год. Во-первых, отопительный сезон длился на полмесяца дольше, чем в 2017, 2016 и другие годы. Во-вторых, среднегодовая температура в прошлом году была ниже, чем в предыдущие, - перечисляет причины выросших сумм в жировках заместитель генерального директора домоуправляющей компании "Жилсервис-3" Роман Сивков. - Стоимость одной гигакалории повысилась примерно на шесть процентов. И параметр температуры теплоносителя в 2018 году был выше, чем в остальные годы, то есть котельные стали топить лучше.

Разницу же в суммах в соседних домах он объясняет отличиями самих домов, например по площади.

Сложившаяся в городе ситуация стала полной неожиданностью для местной власти. Чиновники вынуждены реагировать по факту. Но что из этого выйдет, пока неизвестно.

- Из 548 многоквартирных домов (МКД) в такое положение попали 190. Там, где еще не установлены общедомовые приборы учета потребления теплоэнергии, начисление платы делали по нормативу своевременно. Но в домах со счетчиками, видимо, произошло недоначисление. Людям в течение года должны были распределить разницу равномерно, но ее могли включить в квитанции сразу, - предположил замглавы администрации Арзамаса по строительству и ЖКХ Михаил Гусев.

После того как жители города в массовом порядке пошли на штурм жилконтор, местные чиновники отправились на встречи с ними в микрорайоны, а заодно на профилактические беседы с коммунальщиками. Однако пока они решили изучить ситуацию в одном районе: если в перерасчете там обнаружатся ошибки, то проверку обещают провести по всему городу.

- Мы направили запросы производителю тепловой энергии - ООО "РИКОР-Энерго", распределителю тепловой энергии населению МУП "Теплоэнергетическое производственное предприятие" и в домоуправляющие компании (в Арзамасе их семь. - Прим. ред.). Сверим все данные теплоэнергетических и коммунальных организаций. У нас есть подозрения, что неправильные начисления прошли по домоуправляющим компаниям. Но вот ошибочно или умышленно? - поделился соображениями с "РГ" Михаил Гусев, заверив, что власти постараются разобраться в ситуации за день-другой.

Между тем

Среди прочих обещаний чиновников - плотная работа по каждому дому, каждой квартире. Если кому-то из жителей оплачивать повышение все-таки придется, им раскинут увеличение на несколько месяцев, чтобы рост платы не столь ощутимо бил по кошельку. Людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, опять-таки пообещали "рассмотреть возможность компенсаций". Но есть ли на это деньги в бюджете, неизвестно.