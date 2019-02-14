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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Инициатива с колес

Не дожидаясь принятия федерального закона, в Новосибирске регламентируют мобильную торговлю
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Экономика Сибири № 32(7790)
В конце прошлого года минпромторг РФ направил в Госдуму на рассмотрение законопроект о развитии нестационарной и мобильной торговли. Еще недавно с ларьками и автолавками на улицах российских городов активно боролись, а теперь предлагается наделить их владельцев рядом прав и гарантий. В том числе защитить от "капризов" муниципальной власти.
Фото: Reuters
Минпромторг намерен вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки

Как отмечают в федеральном министерстве, сегодня на большей части территории России торговых площадей на тысячу человек населения приходится в два раза меньше, чем в ряде европейских стран. Исключение составляют мегаполисы, где развиваются торговые сети. В небольших городах, тем более в поселках, открывать гипермаркеты невыгодно, да и местным товаропроизводителям пробиться в такие магазины со своей продукцией непросто.

Но, по мнению экспертов, даже в городах-миллионниках, где стандарты обеспеченности торговыми площадями соблюдены, киоски и автолавки будут востребованы. Например, во всех районах Новосибирска установленный норматив превышен, однако это все же минимальный показатель, и он не означает, что торговые точки шаговой доступности в областном центре не нужны. Поэтому в случае принятия федерального закона мобильных точек торговли с местными товарами должно прибавиться.

- Главное, нужно разграничить понятия "нестационарный торговый объект" и "незаконная торговля", - уверен председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству новосибирского горсовета Игорь Салов. - С последним явлением мы ведем бескомпромиссную борьбу. Это комплексные меры, которые подразумевают не только ужесточение требований и ответственности, но и создание комфортных условий, чтобы как можно больше предпринимателей работало легально и получало при этом выгоду.

Пока участки для размещения тех же автолавок муниципалитет предоставляет безвозмездно. Однако в мэрии разрабатывают методику, по которой будет рассчитываться плата за землю, занятую хоть автотрейлером, хоть квасной бочкой. На необходимость взимания средств за пользование муниципальной землей указала прокуратура. По словам Игоря Салова, плата для владельцев киосков будет символической, но в масштабах города с его дефицитным бюджетом это серьезная сумма.

Предполагается, что объект можно будет разместить на определенном участке по договору с мэрией. Скорее всего, краткосрочному - до одиннадцати месяцев - и по итогам проведения конкурса, так как желающих много.

Фото: РИА Новости
В села вернутся автолавки и автомагазины

Конечно, пока федеральный закон не принят, инициативы муниципальных властей, устанавливающих локальные правила (в том числе плату за размещение мобильных торговых объектов), могут стать для предпринимателей сдерживающим фактором. Однако местных чиновников и депутатов при этом нельзя будет упрекнуть в неэффективном распоряжении муниципальным имуществом. Кроме того, сохранится курс на создание благоприятного внешнего вида городских улиц, неиспорченных разномастными ларьками.

Кстати, в Новосибирске планируют развивать и сеть небольших рынков, на которых смогут сбывать свою плодовоовощную продукцию исключительно садоводы. Для этого в каждом районе появятся специально оборудованные стационарные объекты. Это даст возможность горожанам в "урожайный" период заработать на овощах и ягодах со своих огородов.

Прямая речь

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России:

- Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это загрузка мощностей автопрома. Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться сопутствующая инфраструктура. Развитие нестационарной и мобильной торговли создаст до 250 тысяч новых рабочих мест. Малые форматы необходимы еще и потому, что в России серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится ютиться на первых этажах жилых домов, в подвалах и так далее.

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