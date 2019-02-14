В Новосибирске на базе Института леса СО РАН состоялось рабочее совещание по ленточным борам. Представители научного сообщества на основе проведенных исследований рассказали о состоянии уникальных лесов, а также поделились прогнозами. По их мнению, будущее боров зависит от нескольких факторов - возраста, предпринятых мер по восстановлению лесов, а также охраны от пожаров.

На месте одного дерева - три

Как утверждали участники совещания, в Алтайском крае - одна из лучших систем по предотвращению и тушению лесных пожаров. Это единственный в СФО регион, где наблюдается положительная динамика между выбытием (пожары, незаконные рубки) и прибытием лесов. Но эти меры не дают должного эффекта из-за того, что леса находятся в спелом и перестойном возрасте.

Если переводить научную терминологию на язык обывателя, то получается, что большая часть ленточных боров - пенсионного и предпенсионного возраста. Это значит, что насаждения нужно омолаживать, то есть проводить плановые рубки, против которых выступает общественность. Логичен вопрос: что будет, если старые деревья не трогать?

- Деревья, дожив до определенного возраста, умирают. Запретить рубку - значит, обрести насаждение на медленную гибель. Когда мне говорят "давайте откажемся от всех рубок, оставим только санитарные", я отвечаю, что это глупость. Надо взять древесину вовремя, да так, чтобы на месте одного дерева выросло три, - убежден заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, док-тор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов. - Поднялся ажиотаж: ведение хозяйства в ленточных борах - самое плохое в России. Это не так. У вас многие вопросы решены на порядок лучше, чем в других субъектах Российской Федерации. Хотя недостатки есть. В Алтайском крае применяют российские нормативы, а вам нужны уникальные подходы и способы рубок. Например, постепенные.

Ученый заверил: никакой экологической катастрофы в ленточных борах нет. Это подтвердили и остальные лесоводы. В резолюции, принятой по итогам рабочего совещания, сказано: "Стратегию ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края признать правильной, однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства".

Где заложена экономика?

Ученые полагают, что не нужно повторять ошибок тех регионов страны, где леса под давлением общественности закрывали для хозяйственной деятельности. Это приводило к неминуемой деградации боров.

Директор института леса СО РАН (Красноярск), доктор биологических наук, профессор Александр Онучин отметил, что если в ленточных борах не вести лесное хозяйство, это будет чревато негативными последствиями - старением древостоя, пожарами, ветровалами. "Надо убирать старые деревья, которые выполнили свои функции, давать место для возобновления, чтобы новое поколение леса занимало лидирующие позиции", - уверен он.

Онучин подчеркнул, что в Западной Европе поддерживают равномерную возрастную структуру, стремятся выйти на уровень лесистости, соответствующий экономическим и социальным интересам. В нашей же стране сдерживающим фактором часто становятся так называемые "зеленые". Но мало кто обращает внимание на то, что их предложения бывают антинаучными.

По мнению Александра Шишикина, заведующего лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН, доктора биологических наук, в Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их, - это утопия, которая неизбежно приведет к пожарам. " Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмем этот ресурс". Средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство.

Пока идет спор

По мнению участников дискуссии, привлечение науки к обсуждению вопроса - уже большой прорыв. Нужны многолетние исследования ленточных боров, на их основе можно принять решение о видах и объемах рубок, способах лесовосстановления, противопожарного обустройства.

Пока идут споры, ленточные боры живут не сами по себе. Поч-ти четыре тысячи лесников высаживают новые леса, тушат лесные пожары, налаживают производства в селах. Судьба этих людей часто остается где-то за кадром большой политики. А ведь именно им уникальные леса обязаны своим сегодняшним существованием. Только вдумайтесь: каждое третье дерево в ленточных борах посажено руками человека.

Комментарии

Михаил Ключников, президент СОЛО "Алтайлес" (некоммерческая организация):

- Восстановить ленточные боры без участия человека невозможно. Леса возобновятся сами в лучшем случае лет через триста. Локтевская лента полностью сгорела - больше века прошло, а там ничего нет и не будет. Лесопользование должно быть в тех объемах, которое поможет обеспечить замену старых насаждений новыми.

Евгений Рыжков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области:

- Выделение ленточных боров в особый растительный район - мера необходимая. Для дальнейшего изучения нужно привлекать институт леса им. Сукачева. Научное заведение обладает огромным потенциалом. Предлагаю выделить научный стационар для изучения боров.

Между тем



В 2018 году хвойные насаждения в ленточных борах составили более 700 тысяч гектаров - в 2007-м этот показатель был на уровне 680 тысяч. Ежегодно в ленточных борах проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади свыше десяти тысяч гектаров, особенно на землях, пострадавших от лесных пожаров. За последние десять лет высажено более 115 миллионов сеянцев хвойных пород.