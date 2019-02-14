В Новосибирской области договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) заключило не более тринадцати процентов юридических лиц.

- Население, управляющие организации, ТСЖ следят за изменениями законодательства и в основном выполняют его требования. А из тридцати тысяч зарегистрированных в области юридических лиц заявки на заключение договоров подало не более четырех тысяч. Остальные либо пользуются контейнерами у многоквартирных домов, либо самостоятельно вывозят отходы, либо используют "серые" схемы. По закону юридические лица обязаны указывать, какими контейнерами они будут пользоваться, чтобы при вывозе мусора правильно рассчитать нагрузку на транспорт, - сообщила руководитель ООО "Экология-Новосибирск" (региональный оператор по обращению с отходами) Лариса Анисимова на заседания комитета по строительству, ЖКК и тарифам областного Законодательного собрания.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко, в свою очередь, полагает, что необходимо доработать территориальную схему обращения с отходами, определиться с местами накопления.

- В феврале-марте нужно быть готовыми к непониманию, претензиями со стороны жителей. Вероятно, придется вернуться к нормативу накопления ТКО и сделать его дифференцированным. Пока он един для всех - и для Новосибирска, и для отдаленного Кыштовского района. Возможно, придется подумать о мерах поддержки многодетных семей, для которых новый тариф на вывоз мусора весьма ощутим - сейчас он составляет около 92,4 рубля на человека в месяц. Он мог бы быть меньше. Беда в том, что услуга по вывозу мусора переведена из жилищных в разряд коммунальных, а значит, теперь облагается НДС. Если правительство РФ примет решение об отмене НДС в данной сфере, тогда тариф может стать социально приемлемым - 77 рублей 67 копеек. В любом случае ближайшие полгода ситуацию надо тщательно отслеживать, - отметил Вадим Агеенко.

Депутат также предложил вернуться к вопросу строительства в Новосибирском районе двух сортировочных комплексов, предусмотренных концессией, отказавшись от крупных и дорогих проектов. По его мнению, лучше строить несколько небольших, рассчитанных на 200 тысяч тонн ТКО в год, - они будут дешевле и мобильнее.

Но в целом новая система обращения с отходами в Новосибирской области начала работать. Региональный оператор заключил договоры со всеми, за исключением Кыштовского, полигонами по размещению ТКО. Если в прошлом году вывоз отходов осуществлялся в 98 населенных пунктах Новосибирской области, то с января 2019-го - в 245. В их числе - почти все поселения Новосибирского района. Услугой по вывозу мусора пользуются почти 2,3 миллиона жителей региона. Заключено четырнадцать контрактов с двенадцатью подрядчиками. Вне системы остается 224 населенных пункта, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения.

По мнению экспертов, кардинального передела рынка при этом не произошло.

- Логистика не изменилась. Даже транспортные компании, которые занимаются вывозом ТКО, в девяноста процентах случаев остались те же, - отмечает генеральный директор управляющей компании "СПАС-Дом" Владимир Булычев. - Слежу за ситуацией в целом по России, Новосибирская область на общем фоне выглядит неплохо.

Председатель комитета Законодательного собрания области по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский отметил, что переходу на новую систему обращения с ТКО предшествовала большая работа, в которую была вовлечена общественность. Это позволило принять оптимальные решения.

- Сейчас мы смотрим, где допущены ошибки, будем их исправлять. К 1 апреля подготовим полный анализ ситуации, сделаем конкретные выводы. Возможно, придется внести изменения в соответствующий закон, - резюмировал Евгений Покровский. .

Справка РГ

В регионе действует государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах", в рамках которой запланировано строительство полигонов и площадок временного накопления ТКО. Так, в 2019 году запланировано строительство восьми площадок в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах, реконструкция полигона в Северном районе, завершение строительства полигона в Карасукском районе, проектирование полигона в Кыштовском районе области.

Компетентно

Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам:

- Более семидесяти процентов обращений от граждан, которые поступают в комитет, приходится именно на сферу ЖКХ. Это говорит о том, что при наличии положительных результатов есть проблемы, над которыми необходимо постоянно работать. Одной из приоритетных задач должно стать развитие инфраструктуры обращения с отходами, включая раздельный сбор мусора и обеспечение площадок специальными контейнерами.