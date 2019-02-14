Новости

В 2018 году АвтоВАЗ принес Renault 204 млн евро 11:44
Под Тулой в торговой палатке обгорели четыре человека 11:39
В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак 11:38
Ученые Петербурга открыли в Приамурье новые виды лишайников 11:35
Айтишники РЭУ имени Г. В. Плеханова переедут в новый корпус 11:30
СК завел дело о гибели пяти человек от газа на Ставрополье 11:29
В Чите два человека умерли от осложнений после гриппа 11:28
Бурунди подпишет контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-1" 11:25
На Синайском полуострове найдена древняя корабельная мастерская 11:23
ВСУ приступили к массированному обстрелу территории ДНР 11:19
Чеченские багги "Чаборз" проедут по Красной площади в День Победы 11:18
В Башкирии будут судить мошенника, представлявшегося главой ГИБДД 11:11
Умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий 11:09
Новак оценил инвестиции в ТЭК России за год в 5 триллионов рублей 11:06
Министр спорта Крыма понижена в должности 11:06
Капитан "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру 11:03
Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с 8 марта 11:03
Airbus прекратит выпуск крупнейших в мире серийных авиалайнеров 11:00
Коммунисты предложили штрафовать чиновников за оскорбления россиян 10:56
Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы 10:48
Видео: турок превратил старый Renault в гусеничный вездеход 10:45
Представители Слепакова опровергли сведения о его госпитализации 10:42
Авиаполк Северного флота пополнили два модернизированных МиГ-31 10:39
Какие отели забронировали россияне на 23 февраля и 8 марта 10:34
Памятное гашение конверта к юбилею вывода войск из Афганистана прошло в Минске 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начало пути

ЖКХ Новосибирской области адаптируется к новой системе обращения с отходами
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири № 32(7790)
В Новосибирской области договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) заключило не более тринадцати процентов юридических лиц.
С введением новых правил мусорного коллапса в регионе не произошло. Фото: Татьяна Кравченко С введением новых правил мусорного коллапса в регионе не произошло. Фото: Татьяна Кравченко
С введением новых правил мусорного коллапса в регионе не произошло. Фото: Татьяна Кравченко

- Население, управляющие организации, ТСЖ следят за изменениями законодательства и в основном выполняют его требования. А из тридцати тысяч зарегистрированных в области юридических лиц заявки на заключение договоров подало не более четырех тысяч. Остальные либо пользуются контейнерами у многоквартирных домов, либо самостоятельно вывозят отходы, либо используют "серые" схемы. По закону юридические лица обязаны указывать, какими контейнерами они будут пользоваться, чтобы при вывозе мусора правильно рассчитать нагрузку на транспорт, - сообщила руководитель ООО "Экология-Новосибирск" (региональный оператор по обращению с отходами) Лариса Анисимова на заседания комитета по строительству, ЖКК и тарифам областного Законодательного собрания.

Фото: iStock
В Волгограде эколог превратил мусор в здания

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко, в свою очередь, полагает, что необходимо доработать территориальную схему обращения с отходами, определиться с местами накопления.

- В феврале-марте нужно быть готовыми к непониманию, претензиями со стороны жителей. Вероятно, придется вернуться к нормативу накопления ТКО и сделать его дифференцированным. Пока он един для всех - и для Новосибирска, и для отдаленного Кыштовского района. Возможно, придется подумать о мерах поддержки многодетных семей, для которых новый тариф на вывоз мусора весьма ощутим - сейчас он составляет около 92,4 рубля на человека в месяц. Он мог бы быть меньше. Беда в том, что услуга по вывозу мусора переведена из жилищных в разряд коммунальных, а значит, теперь облагается НДС. Если правительство РФ примет решение об отмене НДС в данной сфере, тогда тариф может стать социально приемлемым - 77 рублей 67 копеек. В любом случае ближайшие полгода ситуацию надо тщательно отслеживать, - отметил Вадим Агеенко.

Депутат также предложил вернуться к вопросу строительства в Новосибирском районе двух сортировочных комплексов, предусмотренных концессией, отказавшись от крупных и дорогих проектов. По его мнению, лучше строить несколько небольших, рассчитанных на 200 тысяч тонн ТКО в год, - они будут дешевле и мобильнее.

Но в целом новая система обращения с отходами в Новосибирской области начала работать. Региональный оператор заключил договоры со всеми, за исключением Кыштовского, полигонами по размещению ТКО. Если в прошлом году вывоз отходов осуществлялся в 98 населенных пунктах Новосибирской области, то с января 2019-го - в 245. В их числе - почти все поселения Новосибирского района. Услугой по вывозу мусора пользуются почти 2,3 миллиона жителей региона. Заключено четырнадцать контрактов с двенадцатью подрядчиками. Вне системы остается 224 населенных пункта, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения.

По мнению экспертов, кардинального передела рынка при этом не произошло.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как в регионах Урала заработала "мусорная" реформа

- Логистика не изменилась. Даже транспортные компании, которые занимаются вывозом ТКО, в девяноста процентах случаев остались те же, - отмечает генеральный директор управляющей компании "СПАС-Дом" Владимир Булычев. - Слежу за ситуацией в целом по России, Новосибирская область на общем фоне выглядит неплохо.

Председатель комитета Законодательного собрания области по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский отметил, что переходу на новую систему обращения с ТКО предшествовала большая работа, в которую была вовлечена общественность. Это позволило принять оптимальные решения.

- Сейчас мы смотрим, где допущены ошибки, будем их исправлять. К 1 апреля подготовим полный анализ ситуации, сделаем конкретные выводы. Возможно, придется внести изменения в соответствующий закон, - резюмировал Евгений Покровский. .

Справка РГ

В регионе действует государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах", в рамках которой запланировано строительство полигонов и площадок временного накопления ТКО. Так, в 2019 году запланировано строительство восьми площадок в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах, реконструкция полигона в Северном районе, завершение строительства полигона в Карасукском районе, проектирование полигона в Кыштовском районе области.

Компетентно

Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам:

- Более семидесяти процентов обращений от граждан, которые поступают в комитет, приходится именно на сферу ЖКХ. Это говорит о том, что при наличии положительных результатов есть проблемы, над которыми необходимо постоянно работать. Одной из приоритетных задач должно стать развитие инфраструктуры обращения с отходами, включая раздельный сбор мусора и обеспечение площадок специальными контейнерами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МЭР: Новый прогноз по инфляции на 2019 год будет ниже 5 процентов
Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией
Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина