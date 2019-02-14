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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перекресток науки и бизнеса

Научный потенциал Новосибирска привлекает инноваторов
Текст: Николай Маринин (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
Поселок Линево Искитимского района Новосибирской области весной прошлого года получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что позволило создать здесь "тепличные" условия для новых производств.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости www.ria.ru

Региональные власти установили для инвесторов Линево максимальные льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Важна и близость новосибирского Академгородка: ТОСЭР рассчитана на размещение компактных инновационных производств.

"Условия ТОСЭР "Линево" дают возможность сэкономить 20-40 процентов средств от начальной стоимости проекта, - отмечает гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. - Например, инвесторы на пятилетний срок полностью освобождаются от налога на прибыль, в течение последующей пятилетки для них будет действовать сниженная ставка в 12 процентов вместо 20".

Также установлены нулевые ставки по налогам на имущество и землю. Для резидентов, которые зайдут на площадку в первые три года с момента образования ТОСЭР, снижена доля страховых взносов: 7,6 процента на десять лет вместо обычных 30 процентов. Кроме того, всю инфраструктуру под проект строит регион.

Спустя несколько месяцев после создания ТОСЭР появился первый крупный инвестор - холдинг "Обувь России", а к концу года одобрение на реализацию проектов получили еще четыре компании. В их числе научно-производственное предприятие "Беркут", которое также является резидентом Технопарка новосибирского Академгородка. В Линево предприятие будет развивать импортозамещающее производство емкостей из нержавеющей стали для пищевой промышленности. Оборудование для этой же отрасли в ТОСЭР "Линево" намерена производить компания "Сибтехарм".

Новосибирская область делает упор на участии в федеральных проектах

В Линево также будут построены комплекс по утилизации отходов углеобогащения и завод по синтезу солей редких и редкоземельных металлов. Он будет производить уникальные для России катализаторы, используемые, например, в нефтехимической промышленности.

В Академгородке сосредоточены десятки научных институтов, многие разработки сибирских ученых не имеют мировых аналогов. Президент России одобрил проект "Академгородок 2.0", призванный поднять сибирский научный комплекс на международный уровень. Планируется, что общие затраты на проект составят около 300 миллиардов рублей. Почти половина этих средств необходима для создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, что не только укрепит исследовательскую базу, но и сделает регион еще более привлекательным для высококвалифицированных кадров.

Научный потенциал Новосибирской области в совокупности с развитием таких промышленных площадок, как ТОСЭР "Линево" или один из крупнейших в России Промышленно-логистический парк, дают потенциальным инвесторам широкий набор преимуществ. Как отмечают эксперты, подобных условий нет ни в одном другом регионе за Уралом.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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