Новосибирская область реализует крупнейший в РФ проект по здравоохранению

Новосибирская область реализует крупнейший в России проект в сфере здравоохранения на условиях государственно-частного партнерства.

Как рассказал в интервью "РГ" на Российском инвестиционном форуме руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов, в рамках форума будет подписано соглашение о строительстве в Новосибирске семи поликлиник за счет частного инвестора, бюджет проекта - свыше семи миллиардов рублей.

Кроме того, по словам Зырянова, в Сочи будет заключено соглашение о строительстве в Новосибирске распределительного центра торговой сети "Пятерочка", а также подписан документ о сотрудничестве с крупнейшим мировым производителем продуктов питания. Детали этого проекта, как и название компании, будут раскрыты после подписания документа.

Как утверждает руководитель АИР, у Новосибирской области есть три приоритетных направления для привлечения инвестиций - это сельское хозяйство, транспортно-логистическая деятельность, а также наукоемкое производство. У региона есть ряд преимуществ: в частности, это географическое положение на пересечении нескольких крупнейших транспортных артерий, а также высокая обеспеченность научными кадрами - в два раза выше, чем в среднем по России. Кроме того, выигрывать конкуренцию за инвесторов, в том числе мировых, Новосибирску помогает и деятельность АИР - по словам Зырянова, агентство настроено не просто сопровождать, а "решать все проблемы" инвесторов.