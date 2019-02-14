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14.02.2019 10:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область стала лучшей в России по развитию ГЧП в медицине

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Новосибирская область победила во всероссийском конкурсе "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении". Ее признали лучшим регионом по уровню развития ГЧП.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Новосибирская область одной из первых получила вертолет санавиации

Награду губернатору Андрею Травникову на Российском инвестиционном форуме вручила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

В Новосибирской области реализован ряд проектов на условиях ГЧП. Они касаются не только здравоохранения, но и санаторно-курортного дела. В частности, идут работы по расширению комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО "Санаторий Краснозерский", развивается инвестиционный проект "Озерный кластер".

Известно, что Медтехнопарк Новосибирской области - первый в России проект государственно-частного партнерства в сфере медицины с федеральным участием. Инжиниринговый медико-технологический центр Медтехнопарка - Медицинский промышленный парк - пилотная производственная площадка, интегрированная в систему Минздрава РФ. Здесь базируется комплекс производств по выпуску медицинских изделий для травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других направлений медицины. Продукция способна конкурировать с зарубежными аналогами.

Кроме того, как сообщил Андрей Травников, 15 февраля на РИФ-2019 будет подписано соглашение с частным инвестором о начале строительства в регионе семи поликлиник. В целом они рассчитаны на семь тысяч посещений в сутки.

- Речь идет об очень важном направлении для региона - обеспечении доступной и качественной первичной медицинской помощи. Жители нашей области смогут получать качественную медпомощь рядом со своим домом не через десять лет, а в ближайшее время, - уточнил губернатор.

Между тем

В феврале 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА" в номинации "Региональная инициатива"; в 2015-2016 году регион становился лауреатом премии в номинации "Региональный ГЧП-прорыв" в качестве субъекта РФ, наиболее активно развивающего механизмы ГЧП.

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