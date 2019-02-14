Новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы

Новосибирской школе№ 214 официально присвоили имя погибшей в авиакатастрофе правозащитницы Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.

На территории образовательного учреждения также появилась мемориальная доска в память о враче, общественнице и филантропе Глинке, помогавшей попавшим в беду детям.

- В торжественной церемонии принял участие глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, - сообщает администрация города Новосибирска.

В августе прошлого года Федотов посетил в Новосибирске новую школу, построенную по оригинальному проекту. Он предложил назвать ее в честь доктора, которая всю жизнь помогала людям. Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года, сопровождая гуманитарный груз в Сирию.

Вчера депутаты горсовета Уфы решили назвать в честь Глинки одну из новых городских улиц. Она расположится в Калининском районе Уфы, южнее деревни Самохваловка.