Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска

Спасатели обнаружили тело женщины на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, погибшую обнаружили при разборе завалов. Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия. Здание оцеплено сотрудниками полиции.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате взрыва разрушены угловые квартиры на втором и третьем этажах. Сейчас специалисты проводят осмотр помещений. По уточненной информации, удалось эвакуировать 12 человек, среди которых двое детей. На месте работают 54 человека и 15 единиц спецтехники.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном здании по улице Кандагарская, 3. Как уточнили в МЧС корреспонденту "РГ", частное здание расположено в коттеджном поселке и не было газифицировано. По предварительным данным, блочное строение является самостроем.
В Красноярске в результате взрыва газа обрушился трёхэтажный дом. Есть жертвы.— V1.ru (@_v1ru_) 14 февраля 2019 г.
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