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14.02.2019 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска

Текст: Дмитрий Лапин

Спасатели обнаружили тело женщины на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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По данным ведомства, погибшую обнаружили при разборе завалов. Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия. Здание оцеплено сотрудниками полиции.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате взрыва разрушены угловые квартиры на втором и третьем этажах. Сейчас специалисты проводят осмотр помещений. По уточненной информации, удалось эвакуировать 12 человек, среди которых двое детей. На месте работают 54 человека и 15 единиц спецтехники.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном здании по улице Кандагарская, 3. Как уточнили в МЧС корреспонденту "РГ", частное здание расположено в коттеджном поселке и не было газифицировано. По предварительным данным, блочное строение является самостроем.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Взрывы газа в домах
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