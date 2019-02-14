Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска

Спасатели обнаружили тело женщины на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, погибшую обнаружили при разборе завалов. Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия. Здание оцеплено сотрудниками полиции.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате взрыва разрушены угловые квартиры на втором и третьем этажах. Сейчас специалисты проводят осмотр помещений. По уточненной информации, удалось эвакуировать 12 человек, среди которых двое детей. На месте работают 54 человека и 15 единиц спецтехники.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном здании по улице Кандагарская, 3. Как уточнили в МЧС корреспонденту "РГ", частное здание расположено в коттеджном поселке и не было газифицировано. По предварительным данным, блочное строение является самостроем.