Новости

Главный тренер мужской сборной РФ по волейболу сменил должность 17:46
Российские СПГ-проекты могут получить финансирование из ФНБ 17:45
Черепашки-ниндзя помогут Бэтмену в борьбе с Джокером в новом фильме 17:43
В Крыму задержаны трое участников запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" 17:25
Путин: Нужно полностью уничтожить террористический очаг в Идлибе 17:23
Житель Азова получил права в 90 лет 17:23
Видео: Сильная турбулентность разнесла салон самолета 17:15
На востоке Москвы перекроют десятки улиц из-за строительства метро 17:12
В ОАЭ наладят выпуск целого ряда моделей Aurus 17:10
Александр Головин начал тренировки по индивидуальной программе 17:08
"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ названы лучшими соцпроектами 17:07
Турбореактивный снаряд радиолокационных помех покажут на IDEX-2019 17:05
Свадебный Volkswagen Beetle с автографом Путина продали на аукционе 16:59
В Кремле заявили о проверке заявлений о ситуации в башкирском Сибае 16:55
В аэропорту Внуково столкнулись два самолета 16:54
Рапота: Союзное государство изучает возможность освоения Арктики 16:47
В интернете появилась видеозапись матча с участием Мамаева в СИЗО 16:44
Евросоюз поместил Саудовскую Аравию в "черный список" 16:34
BBC назвала личным мнением заявление редактора об инсценировке в Сирии 16:33
На Урале объяснили непопулярность суда присяжных 16:32
Volkswagen выпустил "умную" спецверсию Tiguan 16:27
В Челябинской области в ДТП с грузовиками погибли два человека 16:19
Страны НАТО готовят расширение присутствия в Черном море 16:15
В Краснодаре мужчина угнал грузовик для поездки к возлюбленной 16:13
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14.02.2019 17:25
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

Первому нефтедобывающему предприятию Красноярского края 15 лет

Текст: Евгения Мамонова
Дочернее предприятие "Роснефти" "Ванкорнефть" отмечает свое пятнадцатилетие. В 2004 году "Ванкорнефть" стала первым нефтедобывающим предприятием в Красноярском крае, в условиях Заполярья.
Фото: пресс-служба НК "Роснефть" Фото: пресс-служба НК "Роснефть"
Фото: пресс-служба НК "Роснефть"

Несмотря на удаленность от крупных населенных пунктов и отсутствие транспортной инфраструктуры, в короткие сроки здесь удалось создать мощный производственный комплекс по добыче, подготовке и транспортировке нефти. В тундре были построены крупные объекты нефтедобычи, проложен нефтепровод Ванкор - Пурпе протяженностью 556 км, создана современная инфраструктура и энергообеспечение.

При этом, благодаря применению современных технологий, удалось сохранить уникальную природу этой местности, не нарушив экологического баланса. Богатый опыт, накопленный на Ванкоре, позволил "Роснефти" тиражировать его на другие проекты в Восточной Сибири. Так, с 2014 года успешно осваиваются Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения, расположенные на территории Туруханского района и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Ванкорский проект, начавшись с рождения в Красноярском крае нефтедобывающего предприятия "Ванкорнефть", увеличился до Ванкорского кластера. На сегодняшний день уже добыто более 180 миллионов тонн нефти, 26 миллиардов кубометров газа отправлены в Единую газотранспортную систему.

Для достижения максимальной эффективности новых активов был создан единый контур управления проектами, который позволяет использовать накопленный на Ванкоре опыт на соседних месторождениях, инфраструктурно связанных с Ванкором.

Эта задача возложена на ООО "РН-Ванкор", которое было создано в 2016 году путем выделения из "Ванкорнефти". "Роснефть" сформировала международный энергетический хаб на базе АО "Ванкорнефть", в который вошел консорциум индийских инвесторов во главе с Oil India. При этом "Роснефть" сохраняет за собой 50,1% акций АО "Ванкорнефть". "РН-Ванкор" контролирует общую инфраструктуру Ванкорского кластера и позволяет повысить эффективность управления проектом.

Развитие всех месторождений кластера продолжается. Все активнее в этот процесс включаются региональные компании, что дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики.

Помимо непосредственно добывающей деятельности, Ванкор - это еще и социально ориентированные проекты, связанные, прежде всего, с развитием научно-образовательной, транспортно-логистической, медицинской, культурной и социальной сферами экономики Красноярского края, города Игарки и Туруханского района. Так, полностью реконструирован аэропорт Игарки, который теперь принимает более 200 тысяч пассажиров в год. Построен новый учебно-лабораторный комплекс Института нефти и газа СФУ, оснащены новейшим оборудованием лечебные учреждения региона.

Сегодня на Ванкоре работает более 5,5 тысячи сотрудников - высококвалифицированных специалистов нефтегазодобывающей отрасли. При этом более 80% работников имеют высшее образование. Средний возраст персонала предприятия - 38 лет. 53% работников - жители Красноярского края. Прием на работу специалистов из региона - один из приоритетов кадровой политики компании.
 

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Роснефть Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Песков сравнил с рэкетом новый законопроект США по санкциям
В аэропорту Внуково столкнулись два самолета
Названа причина смерти певца Сергея Захарова
В интернете появилась видеозапись матча с участием Мамаева в СИЗО

Новости проекта

10.09.2017
Китайская энергетическая компания "Хуасинь" стала новым стратегическим акционером "Роснефти"
23.06.2017
Фото: depositphotos.com "Роснефть" рассказала о стратегии развития на ближайшие пять лет
23.06.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Ежегодные инвестиции "Роснефти" в 2017-2018 годах составят более 1 триллиона рублей
29.05.2017
"Башнефть" переносит выплату дивидендов из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ
25.05.2017
Citi: Основной сценарий для "Системы" по иску "Роснефти" неблагоприятный
19.05.2017
"Роснефть" уверенно себя чувствует в условиях экономических ограничений
18.05.2017
Игорь Сечин: "Роснефть" действует в интересах Башкирии
17.05.2017
Юристы считают иск "Роснефти" к АФК "Система" абсолютно правомочным
05.05.2017
Чистая прибыль "Роснефти" увеличилась на 75 процентов
04.05.2017
"Роснефть" увеличит добычу трудноизвлекаемых запасов
21.04.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Путин: Нефтедобыча в Арктике - подтверждение отечественной изобретательности
10.04.2017
Акции Роснефти подорожают до 9 долларов за штуку
29.03.2017
Сделка по приватизации акций "Роснефти" заключена на выгодных условиях
27.03.2017
Глава суверенного фонда Qatar Investment Authority уверен в инвестициях в "Роснефть"
22.03.2017
Фото: rosneft.ru Судостроительный комплекс "Звезда" пополнился уникальным оборудованием
15.02.2017
Компания "Роснефть" подвела итоги года
09.02.2017
ФСБ и МВД пресекли незаконную акцию у московского офиса "Роснефти"
15.10.2016
Фото: Константин Завражин/РГ Путин и Моди подвели итоги встречи и запустили второй энергоблок АЭС