Первому нефтедобывающему предприятию Красноярского края 15 лет

Дочернее предприятие "Роснефти" "Ванкорнефть" отмечает свое пятнадцатилетие. В 2004 году "Ванкорнефть" стала первым нефтедобывающим предприятием в Красноярском крае, в условиях Заполярья.

Несмотря на удаленность от крупных населенных пунктов и отсутствие транспортной инфраструктуры, в короткие сроки здесь удалось создать мощный производственный комплекс по добыче, подготовке и транспортировке нефти. В тундре были построены крупные объекты нефтедобычи, проложен нефтепровод Ванкор - Пурпе протяженностью 556 км, создана современная инфраструктура и энергообеспечение.

При этом, благодаря применению современных технологий, удалось сохранить уникальную природу этой местности, не нарушив экологического баланса. Богатый опыт, накопленный на Ванкоре, позволил "Роснефти" тиражировать его на другие проекты в Восточной Сибири. Так, с 2014 года успешно осваиваются Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения, расположенные на территории Туруханского района и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Ванкорский проект, начавшись с рождения в Красноярском крае нефтедобывающего предприятия "Ванкорнефть", увеличился до Ванкорского кластера. На сегодняшний день уже добыто более 180 миллионов тонн нефти, 26 миллиардов кубометров газа отправлены в Единую газотранспортную систему.

Для достижения максимальной эффективности новых активов был создан единый контур управления проектами, который позволяет использовать накопленный на Ванкоре опыт на соседних месторождениях, инфраструктурно связанных с Ванкором.

Эта задача возложена на ООО "РН-Ванкор", которое было создано в 2016 году путем выделения из "Ванкорнефти". "Роснефть" сформировала международный энергетический хаб на базе АО "Ванкорнефть", в который вошел консорциум индийских инвесторов во главе с Oil India. При этом "Роснефть" сохраняет за собой 50,1% акций АО "Ванкорнефть". "РН-Ванкор" контролирует общую инфраструктуру Ванкорского кластера и позволяет повысить эффективность управления проектом.

Развитие всех месторождений кластера продолжается. Все активнее в этот процесс включаются региональные компании, что дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики.

Помимо непосредственно добывающей деятельности, Ванкор - это еще и социально ориентированные проекты, связанные, прежде всего, с развитием научно-образовательной, транспортно-логистической, медицинской, культурной и социальной сферами экономики Красноярского края, города Игарки и Туруханского района. Так, полностью реконструирован аэропорт Игарки, который теперь принимает более 200 тысяч пассажиров в год. Построен новый учебно-лабораторный комплекс Института нефти и газа СФУ, оснащены новейшим оборудованием лечебные учреждения региона.

Сегодня на Ванкоре работает более 5,5 тысячи сотрудников - высококвалифицированных специалистов нефтегазодобывающей отрасли. При этом более 80% работников имеют высшее образование. Средний возраст персонала предприятия - 38 лет. 53% работников - жители Красноярского края. Прием на работу специалистов из региона - один из приоритетов кадровой политики компании.

