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14.02.2019 11:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Специалист с кувалдой

Ситуацию в лифтовом хозяйстве осложняет дефицит квалифицированных кадров
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 32(7790)
За последние годы произошло немало трагических событий, связанных с ЧП на лифтах. Десятки людей погибли, сотни получили тяжелые травмы и увечья.

С 1 марта 2019 года к работе в лифтовом хозяйстве будут допущены только организации, подтвердившие уровень квалификации и включенные в специальный реестр. Штрафы за незаконную деятельность могут доходить до 350 тысяч рублей.

Между тем, по данным Национального лифтового союза (НЛС), в 90 процентах несчастных случаев виноваты неквалифицированные кадры.

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- Подъемный транспорт в стране обслуживают сто миллионов человек - больше, чем автобусы, троллейбусы и трамваи вместе взятые. Оборудование становится все более сложным, и это требует высокой квалификации специалистов. А вот уровень их подготовки не выдерживает критики, - отметил президент НЛС Виктор Тишин.

За годы бесконтрольности многие образовательные центры и училища свернули соответствующие учебные программы. Торговлю документами поставили на поток. Руководители предприятий, в том числе столичных, постоянно сталкиваются с тем, что договор о повышении квалификации сотрудника фиктивный.

- Мы заплатили учебному центру за подготовку специалистов, а на выходе ничего не получили. Решили проверить. Оказалось, что аудитории пусты, а учащихся распустили на "каникулы", пообещав выдать сертификаты, - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный директор Мослифта Вартан Авакян. - Пришлось самим искать педагогов и организовать курсы прямо на предприятии.

Систему профобразования придется создавать заново.

- За последние годы мы потеряли девяносто процентов специалистов. Думаю, потребуется не менее пяти лет, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" заместитель начальника управления государственного строительного надзора Ростехнадзора Владимир Чернышев.

Специалисты подсчитали: модернизации или замены ждет более 100 тысяч лифтов - четверть всех подъемников в стране. Ежегодно вырабатывают свой нормативный срок службы около десяти тысяч лифтов.

- В нашем доме демонтаж старого лифта работники осуществляли допотопными кувалдами. Грохот был слышен в соседнем квартале, а жители первого этажа плотно закрыли двери и окна, чтобы не вылетели стекла, - делится впечатлениями проживающая в Советском округе омичка Наталья Теремова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Капремонт жилья в Зауралье могут сократить в пользу замены лифтов

В Омске половина действующих подъемников нуждается в срочной реанимации. Замена каждого требует двух миллионов рублей. У жильцов таких средств нет. К тому же лифт находится в коллективном управлении собственников жилья, а прямых программ финансирования со стороны той же мэрии законом не предусмотрено. Парадоксальная ситуация: из-за отсутствия спроса, а точнее, денег на оплату заказов, в Омске пришлось закрыть два завода, производивших лифтовое оборудование.

Проблема частично решается за счет региональной программы капремонта. Однако ожидание может растянуться на десятилетия. Поэтому основные надежды возлагаются на федеральную программу, которая будет финансироваться совместно из средств государственного и муниципальных бюджетов. .

Тем временем

Омичи получили более трех миллионов рублей компенсаций на оплату услуг лифтового хозяйства. В минувшем году льготой воспользовалось более 1700 человек, проживающих на первых этажах много-этажных домов. В их числе - малоимущие, инвалиды, участники боевых действий, одинокие матери, ветераны труда, военной службы, лица, пострадавшие от политических репрессий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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