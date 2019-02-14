Прокуратура выяснит, почему в городах Кузбасса чернеет снег

Источник загрязнения окружающей среды в кузбасских городах Прокопьевске и Киселевске, где снег стал черным, определит прокурорская проверка, организованная по сообщениям СМИ.

- Информация о том, что на обогатительной фабрике "Прокопьевская" произошел выброс угольной пыли, были опубликованы на прошлой неделе, - сообщили "РГ" в областной прокуратуре. - Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Предстоит выяснить, были ли превышены нормы загрязнения воздуха.

По словам замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, почернение снега может быть связано с выбросами не только обогатительной фабрики, но и угольных котельных, а также автомобильного транспорта и промышленных предприятий.

- Проблема такая есть, и не только в Киселевске и Прокопьевске, она присутствует во всех населенных пунктах, где сложились неблагоприятные метеоусловия: не было ветра и не выпадал снег, - заявил Панов "РГ". - В свое время в регионе развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство котельных работают на угле, после сжигания которого остается много побочных продуктов, которые потом вылетают в трубу и оседают на наших улицах.

Как сообщил замгубернатора, вопросы экологии и снижения воздействия на окружающую среду он завтра обсудит на встрече с руководителями предприятий угольной промышленности Кузбасса. Речь пойдет о том, какую лепту будут вносить предприятия, чтобы снизить такое воздействие, о пересмотре их экологических программ, применении новых технологий, включая использование противопылевых пушек и установку заградительных барьеров. Одновременно в обладминистрации пройдет совещание по поводу работы котельных в городах и районах области.