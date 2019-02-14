Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России

41,5 процента населения - таков уровень бедности в Тыве. Это самый бедный регион в России. Об этом сказала в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи вице- премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что это, по сути, детская бедность, потому что каждый третий житель республики (35 процентов) - дети.

Голикова рассказала, что Минтрудом разработана методика, в рамках которой регионы разделили на три группы, где бедность ниже 10 процентов, от 10 до 19 процентов и выше 19 процентов. Наибольшие усилия по снижению бедности будут делаться во второй и третьей группе. Вторая из них - самая многочисленная. В нее вошло 59 регионов.

Напомним, согласно указу президента России, бедность в стране до 2024 года должна снизиться вдвое.