В Алтайском крае решили в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продовольствия в 2,7 раза. Согласно региональному проекту, к 2024-му поставки аграрной продукции за рубеж в денежном выражении должны превысить полмиллиарда долларов в год. Сейчас, без учета сделок со странами Таможенного союза, они составляют около 180 миллионов. Готовы ли алтайские производители справиться с поставленной задачей, выясняла корреспондент "РГ".

Проект "Экспорт продукции АПК" региональные власти утвердили в декабре прошлого года, определив целевым показателем увеличение экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края со 185,8 миллиона долларов по итогам 2017 года до 501 миллиона к концу 2024-го. Причем основной упор предполагается сделать на рост поставок переработанной продукции. Так, если объемы отправляемых за рубеж зерна и злаков планируется увеличить примерно на 80 процентов (с нынешних 20 миллионов долларов до 28 миллионов), то поставки растительных масел и другой масложировой продукции - почти в четыре раза: с 37 до 130 миллионов долларов. Чтобы достичь таких показателей, нужно ежегодно увеличивать экспорт масла на 50 процентов.

Но в прошлом году экспорт-ная активность региональных производителей продовольствия росла не такими высокими темпами. По данным Сибирского таможенного управления, объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Алтайского края составил 198,4 миллиона долларов, что только на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го. Существенный рывок алтайские экспортеры сделали в 2016 году, когда вдвое увеличили поставки продовольствия за рубеж по сравнению с 2013-м. По оценке экспертов, основной причиной такого роста стало снижение курса рубля, что сделало российские товары весьма конкурентоспособными на мировом рынке.

Но в последние три года валютные колебания не столь значительны, и экспортный рост затормозился. Основной сдерживающий фактор - логистика. "Доля транспортной составляющей, включающая тарифы РЖД и стоимость услуг владельцев подвижного состава, в конечной цене муки, крупы, комбикормов достигает 30 процентов, что делает эти продукты неконкурентоспособными в других регионах, даже с учетом нашей низкой себестоимости. Эта же проблема препятствует поставкам на экспорт", - пояснил замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Сказывается и активная протекционистская политика, которую стали проводить многие зарубежные страны, устанавливая заградительные пошлины и квоты, чтобы защитить своих производителей. Так, очень сложно получить квоты в Китае, а без них пошлины на ввоз достигают 60-65 процентов от стоимости продукции. Похожая ситуация - в соседней Монголии, которая еще пару лет назад с удовольствием приобретала алтайское продовольствие, а сейчас готова брать в основном зерно, чтобы загружать своих переработчиков. А на готовую продукцию ввела квоты.

Чтобы хотя бы минимизировать затраты экспортеров на транспортировку продукции, в прошлом году правительство РФ ввело дополнительные льготы на перевозки зерна и продуктов его переработки в Китай и другие страны. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, благодаря этому алтайские компании-экспортеры продукции АПК в 2018 году получили в четыре раза больше субсидий на компенсацию логистических затрат - более 101 миллиона рублей (в 2017-м - 25 миллионов). Воспользовались такой поддержкой 28 компаний, а не восемь, как годом ранее. Ожидается, что в 2019-м компенсации экспортерам продовольствия будут увеличены.

"Хорошо, что поддержка расширяется, но эти меры временные, и мы не знаем, когда и какие суммы будут компенсировать, - подчеркивают в Союзе зернопереработчиков Алтая. - А международная торговля предполагает долгосрочные договоры и сделки. В том же Китае нужно заключать договоры на годы, однако производители не знают, будет господдержка в виде льгот на перевозки продукции действовать в эти годы или нет".

Крупные зерноперерабатывающие компании и производители продовольствия уже давно наладили тесные контакты с зарубежными партнерами, открыли свои представительства за рубежом, постоянно бывают там с деловыми миссиями. В Центральной Азии алтайским экспортерам удалось даже упростить процедуры ввоза продовольствия. Постепенно они преодолевают препятствия и в торговле со странами Юго-Восточной Азии, в том числе научились работать с квотами и пошлинами.

- Конечно, наши крупные зернопереработчики и производители обеспечены и современным оборудованием, и кадрами, и их продукция соответствует требованиям, которые сегодня предъявляют импортеры к продовольственным товарам, - комментирует ситуацию профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств Алтайского технического госуниверситета Валерий Злочевский. - Но большинство средних и мелких предприятий отстают в технологическом и кадровом обеспечении. Качество их продукции не всегда соответствует зарубежным стандартам. Быстро решить эту проблему невозможно, поскольку сегодня отечественное производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности неспособно полностью обеспечить потребности отрасли. Здесь нужен государственный подход. Ведь только за счет крупных производителей мы не сможем выполнить задачу кратного увеличения экспорта.

Компетентно

Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая:

- Проблема в наращивании экспорта только одна - это большие логистические затраты на железнодорожные перевозки. Без поддержки государства решить ее невозможно. Ведь расстояние, которое приходится преодолевать нашей продукции, чтобы попасть за рубеж, при нынешних тарифах на транспортировку просто делают ее неконкурентоспособной на мировом рынке. Конечно, остра и проблема заградительных барьеров, которые вводят многие страны, чтобы защитить своих производителей. Квоты, высокие таможенные пошлины есть в КНР, Монголии, других странах. Эти проблемы Союз зернопереработчиков решает на межправительственных комиссиях с каждой страной индивидуально. Но даже с высокими таможенными пошлинами нашу продукцию можно экспортировать, если будет решена проблема логистики и высоких железнодорожных тарифов.