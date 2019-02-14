В Барнауле депутата обвинили в хищении у жителей 43 млн рублей

Следственный комитет передал в суд уголовное дело алтайского краевого депутата Андрея Волкова. Народного избранника обвинили в хищении 43 миллионов рублей у жителей Барнаула.

- Волков, являясь учредителем управляющей компании "Прогресс Плюс", вместе с директором этой УК присваивал деньги жильцов, перечисленные за коммунальные услуги, - сообщает СУ СКР.

По данным следствия, деньги по подложным документам переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года высокопоставленные "коммунальщики" присвоили более 43 миллионов рублей. При этом распределение похищенных денег контролировал непосредственно сам депутат.

Директор УК признала свою вину и заключила со следствием досудебное соглашение. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Депутат своей вины в случившемся так не признал.