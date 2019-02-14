В Барнауле предложили создать "народный парк"

Инициативная группа барнаульцев предлагает восстановить городской парк "Изумрудный", вырубленный арендатором, придав проекту статус социального.

В 2016 году арендатором "Изумрудного" стало ООО "Лидер". Руководство компании обещало горожанам масштабную реновацию, но вместо этого в 2017-м в парке завизжали цепные электропилы. "Изумрудный" "лысел" на глазах. Вместе со старыми деревьями уничтожались и молодые, крепкие.

Многочисленные протесты горожан и череда сюжетов в СМИ привели к прокурорской проверке. В ходе ее выяснилось, что снос зеленых насаждений был незаконным. Деревья вырубали в нарушение распоряжения администрации Барнаула от 2015 года. Как сообщила пресс-службы краевой прокуратуры, ущерб от вырубки 560 яблонь, ясеней, вязов, лип и тополей составил более пятнадцати миллионов рублей. 25 января 2019 года прокуратура направила в Октябрьский районный суд уголовное дело. Руководителю компании "Лидер" предъявили обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

А в июле 2018-го арбитражный суд принял заявление краевого управления имущественных отношений о расторжении договора аренды участка, где расположен парк "Изумрудный", с компанией "Лидер". Власти вдобавок намеревались взыскать долг по арендной плате, который на момент подачи иска перевалил за миллион руб-лей. Тогда руководитель компании Владимир Фишер пообещал его оплатить. А приостановку "масштабной реновации" объяснил валом жалоб барнаульцев, мешающих работать.

Но в конце октября "Лидер", оплатив долг по аренде, расторг договор с крайимуществом и покинул территорию - "в связи с отсутствием необходимости в использовании земельного участка". Однако краймущество отказалось принимать обратно участок из-за "ненадлежащего состояния" - в частности, наличия на нем движимого и недвижимого имущества (оставшегося от предыдущего арендатора - парка культуры и отдыха "Октябрьский"). И теперь уже "Лидер" в середине декабря прошлого года подал встречный иск, в котором требует обязать ведомство принять землю.

Тяжба может затянуться надолго, и больнее всего это ударит по интересам третьей заинтересованной стороны - городского сообщества.

В конце января 2019-го редактор краевого журнала "Культура Алтайского края" Лариса Вигандт обратилась через соцсети к барнаульцам с призывом самим спасти любимое многими место отдыха.

- Все восемьдесят лет с момента обустройства парка на месте бывшего кладбища - нездоровая идея изначально - эта территория остается болевой точкой. Едва всплеснется на ней жизнь - и угасает. Еще два года назад здесь сохранялись тенистые птичьи аллеи, но после того, как последний арендатор "выкосил" деревья под ноль, территория заросла коноплей в человеческий рост. Парк на грани катастрофы: спущен пруд, в аварийном состоянии мосты, отсутствует освещение. Самое время браться за него всем миром, - убеждена Лариса Вигандт.

Идея многим понравилась. Энтузиасты выразили желание выйти весной на субботники, убрать накопившийся мусор (за парком давно никто не ухаживает) и высадить новые саженцы в местах массовой вырубки. Появилось немало предложений по озеленению и благоустройству.

При этом общественники уверены, что власть не должна рассматривать парк как источник дохода краевой казны - никто не отменял понятие "комфортная среда для горожан". По мнению депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владислава Вакаева, речь идет о социальном проекте. Нужна максимально открытая и подотчетная общественности форма управления парком. В идеале он способен стать центром притяжения самых разных групп - родителей с детьми, молодежи, пенсионеров, инвалидов, "собачников", любителей здорового образа жизни.

Сложностей здесь немало. Для высадки новых деревьев и кустарников требуются грамотный проект, способный пройти согласование в различных инстанциях, и дендроплан. Необходима поддержка властных структур и, самое главное, их внятная позиция по вопросу создания "народного парка". .

Комментарий

Елена Зинкова, начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

- История с "Изумрудным" тянется с девяностых годов и, к сожалению, сегодня ситуация приобрела довольно болезненный характер. Собственность на землю под парком не разграничена - она не региональная и не муниципальная. Но по закону землей распоряжается край, а вопросы благоустройства, организации отдыха горожан и мест досуга находятся в компетенции города. У ООО "Лидер" были планы по использованию территории, но многие из них не осуществились - в частности, по благоустройству. Не исполнялись надлежащим образом обязанности по выплате аренд-ной платы. В итоге договор с арендатором был расторгнут. Однако возник спор вокруг акта приема-передачи земельного участка. На территории парка есть объекты, которые появились при предыдущем арендаторе, - колесо обозрения, скалодром, автодром. И принять участок без судебного решения по поводу их дальнейшей судьбы мы не можем.

Тем не менее мы вместе с городскими властями поставили задачу - сохранить парк и найти для него надежного инвестора. Поэтому, не дожидаясь суда, готовимся к проведению аукциона, уточняем кадастровый план. Мы не видим препятствий для реализации инициативы горожан, и все разговоры о том, что нельзя ничего высаживать, пока не определится хозяин территории, безосновательны.