В Красноярске завершен разбор завалов обрушившегося дома

В Красноярске спасатели завершили основной разбор завалов дома, разрушенного в результате хлопка бытового газа, передает РИА Новости информацию краевого управления МЧС.

Напомним, что инцидент произошел в микрорайоне Покровка: в трехэтажном коттедже по ул.Кандагарская, 3. произошел хлопок бытового газа и частично обрушилась часть здания.

В итоге разрушены шесть квартир и десять пострадали частично. Один человек, по предварительным даным пострадал и 12 человек спасены.

В СК возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".