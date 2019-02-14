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14.02.2019 22:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске завершен разбор завалов обрушившегося дома

В Красноярске спасатели завершили основной разбор завалов дома, разрушенного в результате хлопка бытового газа, передает РИА Новости информацию краевого управления МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске

Напомним, что инцидент произошел в микрорайоне Покровка: в трехэтажном коттедже по ул.Кандагарская, 3. произошел хлопок бытового газа и частично обрушилась часть здания.

В итоге разрушены шесть квартир и десять пострадали частично. Один человек, по предварительным даным пострадал и 12 человек спасены.

В СК возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Взрывы газа в домах
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