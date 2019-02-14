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14.02.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске спецназ "Гром" задержал 18 наркодилеров

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске полиция и ФСБ при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Фото: iStock
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Задержаны 18 участников международной группы, занимавшейся сбытом "синтетики" на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья. Наркодилеры заключены под стражу.

- По имеющейся информации, ежедневно злоумышленники реализовывали свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры и законспирированный интернет-сайт. Оперативники уже установили возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию данного сайта, а также "закладчиков" и других сообщников банды.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с наркотиками
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