В Новосибирске спецназ "Гром" задержал 18 наркодилеров

В Новосибирске полиция и ФСБ при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Задержаны 18 участников международной группы, занимавшейся сбытом "синтетики" на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья. Наркодилеры заключены под стражу.

- По имеющейся информации, ежедневно злоумышленники реализовывали свыше 1000 розничных доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры и законспирированный интернет-сайт. Оперативники уже установили возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию данного сайта, а также "закладчиков" и других сообщников банды.