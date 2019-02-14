В Новосибирске умер музыкант группы "Калинов мост"

В Новосибирске после продолжительной болезни скончался один из основателей группы "Калинов мост", гитарист, композитор, звукорежиссер Владимир Бугаец. В четверг состоялись прощание и похороны музыканта, которому было 58 лет.

"Покойся с миром, рыцарь гитары, - написали участники группы "Калинов мост" в соцсети "ВКонтакте".

В памяти музыкантов, по их словам, Владимир Бугаец останется "ярким исполнителем собственной музыки, тонким импровизатором, наставником и другом".

Владимир Бугаец многие годы работал в Новосибирской филармонии в качестве звукорежиссера. Как ведущий инженер он занимался звукорежиссурой концертов всех филармонических коллективов, многих гастролирующих музыкантов. "Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем", - пишут сотрудники филармонии.

Владимир Бугаец был основателем рок-группы "Ломбард", в конце 1980-х годов он играл в известной и за пределами Новосибирска группе "Калинов мост", а также сотрудничал с другими известными музыкантами Новосибирска.