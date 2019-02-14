Новости

Умер разработчик "Тополя" и "Ярса" 13:12
Видео: огромная фура отправила в полет полицейскую машину 13:00
Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраля 12:52
Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы 12:49
В Петербурге две мамы подрались из-за родительского чата в WhatsApp 12:48
Названа причина смерти певца Сергея Захарова 12:48
В Новосибирске умер музыкант группы "Калинов мост" 12:45
В УПЦ назвали борьбой с инакомыслием инцидент в аэропорту "Борисполь" 12:45
Под Москвой задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией 12:44
Камеры видеофиксации в Подмосковье позволили собрать 5 млрд рублей штрафов 12:42
Вышел русский трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 12:38
Пользователи Сети нашли самую "горячую" учительницу 12:34
МИД РФ о готовящихся санкциях США: Это уже медицинский случай 12:26
Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров 12:23
Минэнерго ожидает подписания хартии о сотрудничестве ОПЕК+ в апреле 12:23
В Приангарье семья дважды похоронила сына из-за подмены тел в морге 12:20
Gucci выставил на продажу поношенные кроссовки за 690 евро 12:18
Влюбленных мужчин в России оказалось больше, чем женщин 12:17
Фонд "В защиту прав заключенных" признан иноагентом 12:15
В Новосибирске спецназ "Гром" задержал 18 наркодилеров 12:15
Volkswagen показал дизайн "горячего" T-Roc R 12:13
День математики пройдет в столичных школах и вузах 17 февраля 12:09
В Казани инспектора ГИБДД зажали дверью и протащили по "встречке" 12:00
В Минске рассмотрели предложения по упрощению налоговой системы 11:50
Зельфира Трегулова останется директором Третьяковской галереи 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье семья дважды похоронила сына из-за подмены тел в морге

Текст: Дмитрий Лапин

Суд в Усолье-Сибирском Иркутской области вынес постановление о взыскании с патологоанатомического бюро 71 тысячи рублей за перепутанные в морге трупы. Тем самым компенсировать моральный вред, нанесенный родным усопшего.

В Уфе наказали сотрудников морга, перепутавших тела умерших

Семейной паре пришлось дважды хоронить своего сына - из морга им выдали чужого покойника. Подмену тела родственники не заметили, поскольку покойному сделали грим, чтобы люди не видели на лице последствий заболевания.

"Тело из морга забрала ритуальная служба, однако при выдаче произошла ошибка, и им выдали тело другого человека, очень похожего на сына истцов. Даже родители и все, кто пришел на прощание, не заметили подмены", - сообщает пресс-служба суда.

На следующий день после похорон, усольчане согласно традиции, отправились на кладбище. Там заведующая погостом им сообщила, что захоронено тело чужого человека. После этого мужчина и женщина написали заявление в полицию, а тело их сына пришлось хоронить еще раз.

Родители очень тяжело перенесли произошедшее, заново пережив прощание с сыном. На кладбище им вызывали скорую помощь.

В барнаульском морге перепутали покойников

Установлено, что санитар патологоанатомического бюро при выдаче тела не проверил маркировку. Обнаружив ошибку, он поехал на кладбище, где сообщил о произошедшем. Виновник случившегося сам оплатил эксгумацию и повторное захоронение. Также он извинился перед истцами, полностью признал свою вину.

Суд взыскал с патологоанатомического бюро в пользу отца 33 тысячи рублей, в пользу матери - 38 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Силуанов заявил о готовности России к новым санкциям
Airbus прекратит выпуск крупнейших в мире серийных авиалайнеров
МЭР: Новый прогноз по инфляции на 2019 год будет ниже 5 процентов
Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией