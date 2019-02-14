В Приангарье семья дважды похоронила сына из-за подмены тел в морге

Суд в Усолье-Сибирском Иркутской области вынес постановление о взыскании с патологоанатомического бюро 71 тысячи рублей за перепутанные в морге трупы. Тем самым компенсировать моральный вред, нанесенный родным усопшего.

Семейной паре пришлось дважды хоронить своего сына - из морга им выдали чужого покойника. Подмену тела родственники не заметили, поскольку покойному сделали грим, чтобы люди не видели на лице последствий заболевания.

"Тело из морга забрала ритуальная служба, однако при выдаче произошла ошибка, и им выдали тело другого человека, очень похожего на сына истцов. Даже родители и все, кто пришел на прощание, не заметили подмены", - сообщает пресс-служба суда.

На следующий день после похорон, усольчане согласно традиции, отправились на кладбище. Там заведующая погостом им сообщила, что захоронено тело чужого человека. После этого мужчина и женщина написали заявление в полицию, а тело их сына пришлось хоронить еще раз.

Родители очень тяжело перенесли произошедшее, заново пережив прощание с сыном. На кладбище им вызывали скорую помощь.

Установлено, что санитар патологоанатомического бюро при выдаче тела не проверил маркировку. Обнаружив ошибку, он поехал на кладбище, где сообщил о произошедшем. Виновник случившегося сам оплатил эксгумацию и повторное захоронение. Также он извинился перед истцами, полностью признал свою вину.

Суд взыскал с патологоанатомического бюро в пользу отца 33 тысячи рублей, в пользу матери - 38 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.