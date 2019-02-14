В Толмачево задержали два рейса из-за метели в Норильске

В новосибирском аэропорту Толмачево задержаны рейсы двух авиакомпаний из-за неблагоприятной погоды в Норильске.

Самолет NordStar, выполняющий рейс Норильск - Новосибирск - Краснодар, не может вылететь в Толмачево уже более суток. На него зарегистрированы 94 пассажира, включая 13 детей. Вылет другого рейса Новосибирск - Норильск компании S7 также задерживается из-за снегопада и плохой видимости. Его ожидают 24 пассажира.

- Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, - сообщила "РГ" представитель Западносибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. - Всем нуждающимся предоставлены номера в гостинице.

По предварительной информации, Норильский аэропорт сможет принять самолеты не раньше 15 февраля.