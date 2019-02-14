У томских пенсионеров начинается новый учебный год. Слушателями различных курсов Академии активного долголетия станут более двух тысяч пенсионеров. Помимо традиционных лекций, "студенты" смогут посещать мастер-классы, тренинги и практические семинары. Занимается проектом областной совет ветеранов при поддержке администрации Томской области и городских университетов.

- Сегодня жизнь людей в возрасте 60+ очень сильно изменилась по сравнению с совсем недавним прошлым, - отметили в департаменте социальной защиты Томской области. - Пенсионеры стали более современными, поэтому компьютерные курсы давно отошли на второй план. Сейчас люди старшего поколения хотят посещать курсы иностранных языков и финансовой грамотности, осваивать мобильные приложения и мессенджеры, принимать участие в волонтерских проектах. Поэтому курсы, которые открылись в нашей академии, предназначены не только для того, чтобы предоставить желающим интересные и полезные знания, а чтобы сформировать практические навыки, помогающим пожилым томичам решать проблемы со здоровьем и увеличивать продолжительность активной жизни.

Взяли палки в руки

В академии работает семь различных школ. Одна из самых популярных - школа физической культуры. Сначала под руководством инструкторов томичи занимались оздоровительной и суставной гимнастикой - зимой в спортзале, летом на свежем воздухе.

- А потом о нашей академии узнали в городских фитнесс-центрах и танцевальных школах, - вспоминает координатор проекта, зампредседателя областного совета ветеранов Светлана Буланова. - Как выяснилось, в дневное время у них мало посетителей, и они готовы заниматься с нашими подопечными совершенно бесплатно.

Теперь пожилые томичи с удовольствием ходят на занятия по йоге, цигуну, зумбе, латиноамериканским и восточным танцам. Но самое популярное направление - скандинавская ходьба. Она оказалась настолько востребованной, что пришлось открыть сразу восемь групп.

- При ходьбе с палками тридцать процентов нагрузки переносится с ног на руки, и она распределяется более равномерно. Для пожилых людей это важно, потому что у многих в таком возрасте болят суставы, - поясняет инструктор по северной ходьбе Анастасия Толстолес. - К сожалению, многие пенсионеры ведут малоподвижный образ жизни, приходят как нам и даже сто метров с палками пройти не могут. Но уже через пару месяцев их просто не узнать. У бабушек и дедушек нормализуются пульс и давление, исчезают лишние килограммы, возобновляется мозговая активность. Одна 70-летняя томичка пришла к нам с тростью. А теперь каждые выходные марширует по десять километров. В этом году участвовала в 21-километровом полумарафоне, зимой начала осваивать снегоступы. А нашей самой возрастной спортсменке исполнилось 85 лет.

Проект, направленный на развитие активного долголетия, поддержали региональные федерации рукопашного боя и контактного каратэ, скандинавской ходьбы, а также физкультурно-оздоровительный клуб "Путешествие". В планах - немало интересных проектов, например, сплав по реке Томь.

Тренируем память

В школе здоровья преподают специалисты Сибирского государственного медицинского университета и Центра медицинской профилактики. Для представителей старшего поколения в этом году открыты курсы: " Здоровое сердце", "Здоровые суставы и позвоночник", "Профилактика остеопороза " и "Здоровое питание".

- На приеме у доктора в поликлинике особо не поговоришь, там всегда очередь, все торопятся, - отмечает пенсионерка Надежда Соколова. - А на таких "уроках здоровья" можно задать интересующие тебя вопросы и получить подробные ответы. Я, например, узнала, что давление сама себе двадцать лет измеряла неправильно. Вот где бы я еще получила такую информацию?

С середины февраля в академии начнутся лекции офтальмологов. Специалисты клиники микрохирургии глаза расскажут пенсионерам о диагностике заболеваний, лечении глаукомы, хирургии катаракты, лазерной коррекции зрения и многом другом. Представители старшего поколения также смогут пройти бесплатный осмотр у офтальмолога.

А Томский государственный университет открыл для "серебряных студентов" школу психологической молодости. В программе запланированы десять бесплатных занятий по тренировке памяти, аналитическому мышлению, психологической адаптации и другим навыкам для снижения психологического дискомфорта и укрепления здоровья.

- Пожилые люди познакомятся с методами оказания первой психологической помощи самому себе, с приемами улучшения психологического самочувствия во время взаимодействия с другими людьми и с некоторыми другими методиками, - сообщила аспирантка факультета психологии Ксения Боженкова. - Например, на занятии "Что-то с памятью моею стало..." участники смогут провести диагностику своей памяти, а также ее потренировать. На других занятиях они попробуют составить свою индивидуальную формулу хорошего настроения, а снятию напряжения поспособствует песочная терапия. На тренинге "Музыкальная аптека" будем слушать музыку, которая благотворно влияет на эмоциональное состояние".

Орхидеи цветут на подоконниках

- Мы анализируем пожелания пенсионеров - чем бы они хотели заниматься, какое новое направление освоить, - объясняет зампредседателя областного совета ветеранов Светлана Буланова. - Потом предлагаем идеи нашим партнерам, разрабатываем курс и формируем расписание занятий.

Именно так в академии начала работу школа современного садоводства. Ведь дача и огород - одно из любимых хобби пенсионеров. По субботам в Ботаническом саду томичи учатся, как правильно выращивать фиалки и орхидеи, как выбрать почву для рассады и другим премудростям садоводства. Занятия всегда проходят с аншлагом - прогульщиков не бывает.

На базе университета радиоэлектроники пожилые томичи изучают современные информационные технологии.

- У людей старшего поколения до сих пор есть страхи по отношению к электронным устройствам. В первую очередь их тревожит проблема безопасности в интернете, - подчеркивает начальник управления дополнительного образования ТУСУР Алексей Ковшов. - Упор у нас идет на навыки безопасной работы с электронной почтой, мессенджерами, интернет-магазинами. Научились делать презентации, пользоваться сайтом госуслуг, планшетами и смартфонами.

А еще томичи старшего возраста учат китайский и французский языки, ходят на курсы для начинающих путешественников, рисуют картины и устраивают музыкальные вечера.

"Очень хочу, чтобы Академия активного долголетия в Томске прописалась надолго, - такое письмо прислала в редакцию "РГ" пенсионерка Наталья Егорова. - Этот проект реально внес в нашу жизнь заметные изменения к лучшему".

Прямая речь

Наталья Грибова, председатель комитета социального развития департамента соцзащиты населения Томской области:

- Нам часто говорят о том, что городским пенсионерам очень повезло, что у них есть своя академия. А как быть тем, кто живет в селе? Ведь они тоже хотят общаться и учиться чему-то новому. Мы нашли выход из ситуации. В каждой сельской библиотеке сегодня имеются центры общественного доступа. Будем организовывать там мастер-классы и лекции для селян по видеосвязи.

Цифра

91 процент занимающихся в Академии активного долголетия составляют женщины.

Контакты

Информационный центр Томской академии активного долголетия:

тел.: (3822) 47-95-13, 47-95-14. Операторы принимают звонки в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

https://томскоедолголетие.рф.