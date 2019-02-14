Торговый центр "Восток" в Новосибирске был построен специально для того, чтобы здесь в комфортных условиях могли разместиться арендаторы, ранее торговавшие на Гусинобродском вещевом рынке: крупнейшая за Уралом барахолка многие годы привлекала не только горожан, но и оптовых покупателей из соседних регионов. Ее реорганизация, связанная с переводом торговли в стационарные объекты, проходила не всегда спокойно, но все-таки состоялась - рынок закрыли в 2015 году. Бизнес пережил все преобразования, стал цивилизованным, однако сегодня снова под угрозой, заявляют владельцы ТЦ "Восток".

Мощный торговый комплекс, в трех корпусах которого расположено 1,9 тысячи торговых мест, в прошлом году едва не закрыл двери для тысяч посетителей. После серии проверок, организованных сотрудниками регионального ГУ МЧС, руководство "Востока" получило предписание об устранении множества нарушений противопожарной безопасности. Проверки проходили одна за другой, чуть ли не в ежемесячном режиме. В частности, в мае 2018 года очередная проверка выявила 14 нарушений противопожарной безопасности. Любопытно: другие ТЦ Новосибирска также проверяют?

Руководство торгового центра не согласилось с выводами надзорного органа и обжаловало предписание в суде. Как выяснилось, вполне обоснованно: спустя полгода Дзержинский районный суд установил, что 13 из 14 выявленных нарушений ничем не подтверждены. "Признать незаконными пункты 1-5, 7-14 предписания ГУ МЧС России по Новосибирской области", - говорится в судебном решении. Единственное справедливое требование владельцы ТЦ устранили в день проведения проверки, которая нагрянула, как раз когда здесь меняли один из громкоговорителей системы оповещения о задымлении.

Таким образом, огромный торговый центр, который приносит немалую часть налоговых доходов в городской бюджет, мог прекратить работу из-за незаконных, как решил суд, претензий проверяющих органов. Сейчас в Новосибирском областном суде рассматривается жалоба руководства регионального управления МЧС на решение суда первой инстанции. И проверки продолжаются: в январе нынешнего года специалисты уже успели провести очередную.

Дзержинский районный суд установил, что 13 из 14 выявленных нарушений в торговом центре "Восток" ничем не подтверждены

В то же время, как сообщило Общественное телевидение России, расчеты пожарных рисков в ТЦ "Восток" выполнили по заказу руководства центра сразу несколько специализированных организаций. Их результаты были официально заверены в Научно-исследовательском институте пожарной обороны (ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Полученные величины рисков не превышают нормативных значений, определенных в постановлении правительства. Но бесконечные проверки продолжаются, на 19 февраля назначен очередной "визит" специалистов МЧС.

- Было всего две плановых проверки МЧС, все остальные организованы по заявлению граждан, - цитирует федеральный канал одного из совладельцев ТЦ "Восток" Виктора Табачкова. - Мы начали выявлять, кто же граждане такие? Оказывается, что Митрофанов Евгений Бойевич. Заявления написаны от него.

На активное его участие в организации визитов надзорных органов в новосибирский ТЦ указывает, например, решение о проведении прокурорской проверки. В графе с обоснованием проверки прямо сказано: "Обращение руководителя НРОО "Сибирский правовой центр защиты прав потребителей" Митрофанова Е.Б.".

Сегодня Митрофанов действительно возглавляет этот центр, а до 2015 года руководил организацией со схожим названием: Новосибирский областной общественный фонд "Фонд защиты прав потребителей". Однако эта структура была ликвидирована после того, как Минюст России внес ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Помимо прочего, основанием для внесения организации в такой список является финансирование из-за рубежа. В частности, новосибирские СМИ со ссылкой на самого Митрофанова писали о получении его организацией гранта от американского фонда NED. Удивление вызывает и то, откуда у блогеров (в том числе, хозяев организаций, признанных иностранными агентами) появляются документы прокуратуры, следственного комитета и МЧС? Неужели соответствующим правоохранительным органам это не интересно?

Как подчеркнул Виктор Табачков, вероятнее всего, ТЦ "Восток" вынужден будет пойти в суд для защиты своей репутации. Именно репутационный ущерб от ежемесячных проверок здесь считают наиболее весомым.

Хотя есть и экономическая сторона вопроса. Каждая проверка сопровождалась тестированием систем безопасности: от громкоговорителей до пожарных шлангов и давления в рукавах. На время таких испытаний часть торговых точек была вынуждена приостанавливать работу. Несмотря на это, по информации портала Infopro54.ru, никто из арендаторов "Востока" по итогам года не покинул, да и посетителей только прибавилось. По словам Александра Балакина, директора ООО "Сателит", входящего в число владельцев ТЦ "Восток", этого удалось добиться благодаря расширению маркетингового бюджета - то есть центру приходится нести дополнительные расходы.

Видимо, следует предположить, что репутационный и финансовый ущерб, нанесенный одному из торговых центров мегаполиса, может быть кому-то выгоден. Иначе настолько регулярные проверки пожарной безопасности объяснить сложно.

Как отмечает технический директор "Востока" Игорь Лучак, основной корпус торгового центра оснащен всеми необходимыми системами безопасности. Кроме того, он представляет собой прямые торговые ряды: в каком направлении ни пойдешь, будешь двигаться к выходу. Даже раздвижные двери оснащены автоматическим фиксатором, который оставляет их открытыми в случае задымления. Опасения надзорных органов после трагедии в кемеровской "Зимней вишне" понятны, однако стоит ли бросать все силы на уже хорошо изученный торговый центр, продолжая проверять его "по обращениям граждан" практически в ежемесячном режиме?