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14.02.2019 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв газа разрушил три квартиры в жилом доме Красноярска

В одном из домов Красноярска произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.

В подвале жилого дома Бурятии произошел взрыв

По данным ведомства, взрыв произошел в трехэтажном жилом доме по улице Кандагарская, 3. На месте ЧП работают 25 спасателей и семь единиц техники.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, в результате хлопка обрушились сразу три квартиры. По предварительной информации, удалось спасти 12 человек.

На данный момент данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

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