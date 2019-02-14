Взрыв газа разрушил три квартиры в жилом доме Красноярска

В одном из домов Красноярска произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.
По данным ведомства, взрыв произошел в трехэтажном жилом доме по улице Кандагарская, 3. На месте ЧП работают 25 спасателей и семь единиц техники.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, в результате хлопка обрушились сразу три квартиры. По предварительной информации, удалось спасти 12 человек.
На данный момент данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
В Красноярске в результате взрыва газа обрушился трёхэтажный дом. Есть жертвы.— V1.ru (@_v1ru_) 14 февраля 2019 г.
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