Чеченские багги "Чаборз" проедут по Красной площади в День Победы

Багги Чаборз-М3, разработанные в Российском университете спецназа в Чечне, проедут в составе войск Национальной гвардии по Красной площади 9 мая. В параде примут участие восемь таких машин, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вездеходы получила дивизия имени Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе. Сейчас их готовят к параду, а личный состав осваивает новую технику и сдает экзамены на получение прав категории "А2".

Главные качества машины - это легкость конструкции, высокая проходимость и многофункциональность. Багги Чаборз М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине можно устанавливать 7,62-мм пулемет и гранатомет АГС-17 или АГС-30.

Разработали их в 2017 году, тогда же начался серийный выпуск. Этот вездеход, а также его более тяжелую версию Чаборз-М6 представили на военном форуме "АРМИЯ-2017". А в прошлом году появилась арктическая версия. Она имеет гусеничный движитель с приводом на заднюю ось и лыжи впереди. Версия "Север" успела поучаствовать в учениях Земля Франца-Иосифа.