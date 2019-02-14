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Экономика
14.02.2019 17:55
Текст: Ольга Максимова
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Северная Осетия привезла на инвестфорум 32 проекта на сумму 38,5 млрд

Власти Северной Осетии привезли на Российский инвестиционный форум, который проходит в эти дни в Сочи, более 30 проектов на общую сумму 38,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" глава республики Вячеслав Битаров.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Инвестиционный форум в Сочи. Прямой эфир

- Определены приоритетные направления для привлечения инвестиций. Часть проектов требуют инвесторов, другая - соинвесторов. Упор делаем на промышленность, сельское хозяйство, природные ресурсы и соцсферу, - рассказал Битаров. - Одним из важных для республики будет соглашение с представителями компании General Electric по медицинскому оборудованию. Они также готовы проводить техобслуживание в наших учреждениях здравоохранения и обучать сотрудников работе со своей техникой.

Как выяснилось, в этом году регион также подготовил инвестпредложения в сфере туризма, плюс есть соглашения о производстве светотехнической продукции, строительных материалов и сельскохозяйственных машин, а также о создании агротехнологического комплекса.