В Черкесске приняла первых пациентов новая суперсовременная многопрофильная детская больница.

Трехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров строилось около семи лет. В торжественной церемонии открытия приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Событие, действительно, для республики неординарное - новая клиника, спроектированная и оборудованная по самым высоким стандартам, стала первым учреждением подобного типа в Карачаево-Черкесии. Здесь уже работают семь отделений, четыре операционных блока и экстренная лабораторная служба.

- Я помню 2012 год, когда мы вместе с главой республики стояли на большом пустыре и мечтали, как переходом соединим все корпуса, как будет выстроен новый высокотехнологичный корпус. И сегодня можем констатировать, что все свершилось и наши мечты материализовались, - отметила глава федерального ведомства.

Комплекс также включает в себя отделение консультативной поликлиники с современной диагностической базой, что позволяет оказывать круглосуточную высококвалифицированную помощь пациентам.