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14.02.2019 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детскую больницу открыли в Черкесске

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 33(7791)
В Черкесске приняла первых пациентов новая суперсовременная многопрофильная детская больница.
Фото: пресс-служба главы КЧР Фото: пресс-служба главы КЧР
Фото: пресс-служба главы КЧР

Трехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров строилось около семи лет. В торжественной церемонии открытия приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Фото: РИА Новости
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Событие, действительно, для республики неординарное - новая клиника, спроектированная и оборудованная по самым высоким стандартам, стала первым учреждением подобного типа в Карачаево-Черкесии. Здесь уже работают семь отделений, четыре операционных блока и экстренная лабораторная служба.

- Я помню 2012 год, когда мы вместе с главой республики стояли на большом пустыре и мечтали, как переходом соединим все корпуса, как будет выстроен новый высокотехнологичный корпус. И сегодня можем констатировать, что все свершилось и наши мечты материализовались, - отметила глава федерального ведомства.

Комплекс также включает в себя отделение консультативной поликлиники с современной диагностической базой, что позволяет оказывать круглосуточную высококвалифицированную помощь пациентам.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск
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