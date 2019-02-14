Медсестра Казбековской районной больницы Равшан Эмеева спасла отца семерых детей из зависшего над пропастью бульдозера. Власти представили самоотверженную девушку к государственной награде.

А пока в профсоюзе работников здравоохранения Дагестана ей вручили почетную грамоту "За героизм при спасении жизни человека и оперативно оказанную медицинскую помощь", а также премию в размере 30 тысяч рублей.

Житель села Дылым Абдулгапур Магомедгазиев запомнит этот день надолго. Во время дорожных работ его бульдозер опрокинулся и завис над пропастью. Сам водитель оказался зажатым в кабине и самостоятельно выбраться не мог.

Аварию заметили двое молодых людей, которые пасли поблизости овец. Они вызвали скорую помощь и позвонили в полицию. Так получилось, что в этот момент бригада дежурных медиков больницы находилась на выезде. Старшая медсестра приемного отделения Равшан Эмеева решила сама поехать на вызов.

На месте происшествия она увидела покореженный бульдозер, из которого раздавались крики о помощи. Дело осложнялось тем, что машина в любой момент могла сорваться в пропасть. Не раздумывая, девушка пролезла в кабину через разбитое окно, сделала водителю обезболивающий укол и перетащила его поближе к выходу. В это время к месту аварии приехали жители села. Часть из них подставили плечи под бульдозер, чтобы он не упал с обрыва, другие помогли вытащить мужчину. Вся операция заняла около трех часов.

Абдулгапура Магомедгазиева доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Медики оказали бульдозеристу необходимую помощь, и вскоре он вернулся к жене и детям. Там теперь считают Равшан членом своей семьи. Сама медсестра не чувствует себя героем.

- Я давала клятву Гиппократа и думала только о том, что мой долг - помочь человеку, - говорит девушка.