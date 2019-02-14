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Самодельные дорожные знаки начали устанавливать жители дагестанских сел и водители вдоль участка трассы Хасавюрт - Кизляр. На кривеньких плакатах предупреждение: "Осторожно, яма!". Эта дорога находится в ужасном состоянии, она буквально испещрена ямами и колдобинами. Некоторые из них занимают уже чуть ли не всю проезжую часть, а глубина их такова, что может легко оставить легковой автомобиль без подвески.

Видео и фотографии с трассы появились в социальных сетях и буквально взорвали интернет. Под каждым видео - десятки, если не сотни гневных комментариев.

"Вчера ехал со стороны Гребенского в Хасавюрт и влетел в одну такую яму. В итоге диск и резина всмятку! И это не в первый раз, я ударил за месяц уже три колеса", - сетует один из местных автовладельцев.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Россияне смогут на портале госуслуг пожаловаться на ремонт дорог

"Деньги из бюджета регулярно выделяются, где же они оседают?" - задается вопросом большинство пользователей.

В дагестанском минтрансе заявили, что в курсе проблемы и сообщения возмущенных жителей тоже видели. Но когда залатают дыры, они точно не знают.

"Дело в том, что мы еще не заключали контракт на ремонт. На сегодняшний день только дорабатываем планы", - сообщили в пресс-службе ведомства. При этом один пятикилометровый участок дорожники намерены отремонтировать в текущем году, еще четыре километра - в 2020-м.

"Просадки, о которых идет речь в социальных сетях, будут ликвидированы весной. Причина появления ям - проезд большегрузных автомобилей с ненормативной нагрузкой", - резюмировали сотрудники ведомства.

Тем временем

В этом году федеральное финансирование по целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в Дагестане будет удвоено, заявил глава регионального минтранса Ширухан Гаджимурадов. В 2018 году было реконструировано 15,3 километра автодорог, что обошлось в 207 миллионов рублей. При этом выяснилось, что стоимость проектно-сметной документации на ремонт дагестанских дорог была завышена на 25 - 30 процентов. На сегодняшний день эксперты завершили перерасчет по 84 контрактам, уже сэкономив на этом без малого полтора миллиарда рублей.

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