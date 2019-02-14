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14.02.2019 19:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мультик научит говорить по-осетински

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 33(7791)
Во Владикавказе волонтеры сняли первые пять серий уникального обучающего мультипликационного сериала на осетинском языке.

Он рассчитан на детей до пяти лет и затронет все сферы, о которых надо знать дошкольникам, - от истории России и региона до культуры и национальных традиций древней республики.

Фото: Владимир Аносов
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- Осетинский язык, к сожалению, малыши часто знают плохо или вообще на нем не говорят, - рассказывает руководитель некоммерческого проекта Алан Салбиев. - И мы вместе с друзьями решили попытаться как-то изменить эту ситуацию и привить интерес к национальному языку уже с малых лет. А поводом послужило рождение сына. Подходящих - а тем более обучающих - мультфильмов, как выяснилось, очень мало. Поэтому и решили сделать свой сериал.

По словам ребят, всего они планируют выпустить в свет 30 серий. А уже готовые пять анимационных лент были выложены в интернет, и они сразу стали довольно популярными: за месяц фильмы успели посмотреть более 30 тысяч человек.

Все диалоги в мультфильмах ведутся на осетинском языке, но с субтитрами на русском и английском. Главными героями лент являются бабушка, мышка и кот, а также всевозможные животные, с которыми происходят незамысловатые приключения. Например, в одной из серий под названием "Голодный мышонок" кот и зверек учатся готовить национальные блюда, а заодно выясняют и то, как они называются по-осетински.

Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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