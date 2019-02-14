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14.02.2019 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Александр Беглов: Захаров всегда был предан Петербургу

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Сергея Захарова - знаменитый советский певец, народный артист России в ночь на 14 февраля скончался в одной из больниц Москвы. Особо градоначальник отметил, что артист "всегда был предан Ленинграду-Санкт-Петербургу - городу, где начинался его творческий путь и где расцвел его талант".

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров

Обращение ко всем, кто знал Сергея Захарова лично, а также ценил его талант, размещено на официальном сайте администрации Северной столицы.

"Из жизни ушел выдающийся артист - яркий, сильный человек, звезда российской эстрады. Сергей Захаров покорил сердца миллионов поклонников редким по красоте голосом и исполнительским мастерством, искренностью и душевностью", отметил Александр Беглов.

Он также назвал артиста человеком с добрым сердцем, который "помогал ветеранам сцены и  молодежи". 

Причина, по которой ушел из жизни 68-летний исполнитель таких хитов как "Три белых коня" и "Московские окна", пока не называется. Дата и место прощания будут известны позже.

Общество Утраты Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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