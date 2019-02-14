Биржа СПбМТСБ призвала бороться с "безобразиями" на торгах топливом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что подозревает двух трейдеров, которые заключают сделки на бирже СПбМТСБ, в картельном сговоре. Биржа, в свою очередь, предоставит ФАС все необходимые для расследования данные, а также призывает бороться с "отдельными безобразиями" на торгах топливом.

Об этом в себе с корреспондентом "РГ" на Российском инвестиционном Форуме в Сочи заявил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. "Первопричиной любого изменения цены на топливо, как и на другой биржевой товар, это изменение соотношения спроса и предложения. Они меняются в том числе в зависимости от конъюнктуры рынка, это базовая вещь. Отдельные игроки могут пытаться использовать это движение цены в своих интересах", - полагает он.

По мнению Рыбникова, российский биржевой рынок созрел для очередного раунда повышения прозрачности и введения новых требований для участников торгов. Многие из них вступили в силу 9 января.

Для сглаживания скачков цен на авиакеросин, который также торгуется на бирже, сейчас реализуется проект по организации торгов на базе московского авиаузла. "Инструментарий срочного рынка, который позволяет заключать сделки не с поставкой через месяц, а на более отдаленные сроки, дает возможность авиакомпаниям, продавшим билеты на полгода-год вперед, зафиксировать через эти инструменты величину своих издержек для покупки топлива. И тем самым разговоры "мы продали билеты, а после этого выросла цена на керосин", надеюсь, со временем уйдут в прошлое", - выразил надежду Рыбников.