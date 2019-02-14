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14.02.2019,  
11:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Бурунди подпишет контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-1"

Республика Бурунди планирует купить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Контракт одно из самых развитых государств в Восточной Африке надеется подписать уже в 2019 году.

Фото: World Army NEWS / youtube.com
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Переговоры по этой теме продолжаются, сообщил РИА Новости посол страны в России Эдуард Бизимана. Полномочный представитель добавил, что Бурунди заинтересована в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.

- Это, конечно, зависит от возможностей в плане финансов, но мы действительно полны решимости приобрести эту российскую технологию в целях укрепления нашей безопасности, - отметил посол Бизимана.

О том, что Республика Бурунди интересуется приобретением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", стало известно еще в августе прошлого года на международном форуме "Армия-2018". Тогда об этом заявил министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье. А раньше два государства подписали соглашение о военном сотрудничестве в плане миротворческой деятельности.

"Панцирь-1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Боезапас - 12 ракет 57Э6-Е, 1,4 тысячи снарядов. Эффективная дальность стрельбы - четыре километра. Тип боеприпасов - бронебойно-зажигательные. Экипаж - три человека.

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