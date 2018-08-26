Более миллиона человек посетили форум "Армия-2018"

Военно-технический форум "АРМИЯ-2018" и форум "Неделя национальной безопасности" завершили свою работу. Министерство обороны подвело предварительные итоги. Они впечатляют. Впервые количество гостей и участников форумов превысило миллион человек.

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности" проходили в период с 21 по 26 августа 2018 г. на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

На полях форумов проведено 105 двусторонних встреч. 42 двусторонних встречи прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России. По линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 63 двусторонних встречи.

В церемонии открытия Форумов приняли участие представители Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководства Минобороны России, центральных органов военного управления, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и международные гости. В Форуме приняли участие 1254 предприятия и организации, которые представили 26459 образцов продукции военного и двойного назначения. Статические экспозиции технических новинок экспонировались на площади почти 350 тысяч квадратных метров.

На открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" были представлены 295 единиц вооружения и военной техники, а также 2025 единиц техники гражданского и двойного назначения - от предприятий промышленности.

Национальные выставочные экспозиции представили восемь иностранных государств - Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция. Отдельные экспозиции представили 84 оборонных предприятия из 18 зарубежных стран, таких как Армения, Андорра, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция, Франция, Чехия, Таиланд, Сингапур.

Для гостей и участников Форума было впервые продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники, которые ранее не выставлялись на всеобщее обозрение. Так, в рамках экспозиции "Армия России - завтра" представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники - танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходный зенитный автоматический комплекс "Деривация-ПВО", САУ "Коалиция-СВ", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец", боевая машина "Тор-М2ДТ", ЗРПК "Панцирь-С1", армейские снегоходы в "арктической" версии и другая техника.

При этом Минобороны России выставило самое большое количество экспозиций - в выставочных павильонах было развернуты 50 стендов органов военного управления, которые посетили 145 тыс. посетителей.

"Изюминкой" форума стала выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков, воюющих в Сирии. Посетители форума могли увидеть "джихад-мобили", своеобразные аналоги тачанок - джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, а также стрелковое оружие.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействованы 288 единиц новейшей техники. Впервые зарубежным гостям были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов военной техники - модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, БМП-1АМ "Басурманин", ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины-багги "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М", "Рысь", самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С", зенитной самоходной установки "Шилка-М4", самоходного артиллерийского орудия 2С34 "Хоста", модернизированной БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейки армейских грузовиков и тягачей "Урал", "КамАЗ" и других.

На войсковом стрельбище полигона Алабино гости форума и иностранные делегации знакомились с возможностями стрелкового вооружения. На этой площадке израсходовано 70 тысяч боеприпасов, в том числе 18 000 патронов для перспективных снайперских комплексов и пулеметов.

На аэродроме "Кубинка" для гостей Форума состоялись показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты". Впервые в показательных выступлениях принимала участие пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно- освободительной армии Китая "Первое августа".

Динамические показы возможностей современной техники прошли на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. К участию в динамическом показе и статической экспозиции привлекалось более 870 современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России.

В рамках Форума проведено 155 мероприятий научно-деловой программы с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, Генеральных конструкторов, госзаказчика и ведущих ученых, в том числе представителей 9 иностранных государств.

Общее количество участников деловой программы превысило 11000 человек, из них более 2,5 тысяч специалистов высшей квалификации.

Участниками дискуссии стали ученые и эксперты из 19 российских городов от Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону до Хабаровска. Одним из ключевых событий Форума стало подписание Минобороны России свыше тридцати государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 миллиардов рублей.

В результате работы форумов военные эксперты отобрали 337 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства.

В рамках культурно-художественной мероприятий военно-патриотической направленности работали выездная общественная приемная Министерства обороны Российской Федерации, выездной пункт отбора на военную службу по контракту. В этом году 17 гостей форума после посещения презентационной зоны Минобороны изъявили желание поступить на военную службу по контракту в ВС РФ. Для гостей форумов проводились концерты и выступления музыкальных коллективов Министерства обороны Российской Федерации и был организован живописный пленэр и выставка произведений студии военных художников им. М.Б.Грекова. Мероприятия форума освещали свыше 2,3 тысячи представителей средств массовой информации, в том числе 450 иностранных журналистов.

Основные показатели форума "АРМИЯ-2018" (количество участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей) в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки в 2017 году.

Таким образом, масштабы экспозиций форума, уровень и представительство иностранных делегаций, объем заключенных контрактов, актуальность и новизна научно-деловой программы, а также насыщенность динамических показов свидетельствуют о возросшем авторитете форума "АРМИЯ-2018" в ряду мировых выставок военной техники и вооружения.